Kritik uyarı: Bu kez tarih verildi! Gram altında ortalık karışacak! Her şey değişti! Kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları
Geçtiğimiz günlerde, küresel piyasalar ABD'nin borç limiti görüşmelerine odaklanmıştı. Ancak sonunda ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasında prensipte bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Bu gelişme, piyasalarda bir rahatlama sağladı ve yatırımcıların hisse piyasalarına yönelmelerine neden oldu. Bu durum, dolar endeksinin 2.5 ayın zirvesine çıkarak 104.500 seviyesini aşmasına yol açtı.
Ons altın fiyatı, geçtiğimiz günlerde 2.5 ayın en düşük seviyesi olan 1932 dolara kadar geriledi. Ancak dolar endeksinin zirveden dönmesiyle birlikte ons altın fiyatı yeniden yükselişe geçerek 1963 dolara kadar çıktı.
Önemli Bir Tarih: Altın Fiyatları 1.500 TL Üzerine Çıkabilir!
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, ons altındaki düşüşün küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olduğunu belirtiyor. İslam Memiş, altını olanları ilgilendiren bir uyarıda bulunarak, altın fiyatları için kritik bir tarihi paylaştı.
Memiş, "Ons altında bir düşüş yaşandı. Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1.930 dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak 1.960 dolar seviyesine kadar yeniden bir yükseliş görülebilir. Bu durum, gram altın/TL fiyatının seçimlerden önce 1.392 lira seviyesinde olduğunu hatırlatıyor.
Şu anda Kapalıçarşı piyasasında ise 1.354 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında da sert bir geri çekilme yaşandı. Ancak orta ve uzun vadede, hem döviz tarafında hem de altın fiyatlarında yükselişlerin devam etme olasılığı oldukça yüksek.
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve içsel problemler nedeniyle, yaz aylarında altın fiyatlarının 1.500 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleştirebileceğini söyleyebilirim" şeklinde açıklamalarda bulundu.