2000 - 2003 - 2014 arası SGK'lılar torbaya alındı! EYT sonrası 5 maddeli erken emeklilik tablosu netleşti! 3600 Kısmi emeklilik, prim indirimi, çıraklık...
EYT sonrası milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılmaya hazırlanıyor. Ayrıca, taşeron işçilere kadro verilmesi ve memurların ek göstergelerinde düzenleme yapılması da gündemde olan konular arasında yer alıyor. İşte yeni düzenlemelere dair merak edilenler...
06.06.2023 06:35 - Son Güncelleme: 06.06.2023 06:35
EYT yasasının ardından, emeklilik sisteminde yeni düzenlemelerin yapılmaya başlandığı duyuruldu. Bu çerçevede, yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için bakanlıklara talimat verildi. Beklentiler, yeni Kabine ve Meclis ile birlikte emekli olma koşullarını içeren kapsamlı bir reformun gerçekleştirileceği yönünde. Yeni düzenleme, 2000 yılından sonra işe girenleri de kapsayacak ve özellikle kadınlar için önemli yenilikler getirecek. SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 günlük prim farkının da kaldırılması için hazırlıklar başlatıldı. İşte, yeni emeklilik sistemiyle ilgili merak edilenler...