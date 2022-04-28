Kritik tarih: 1 MAYIS! 800 bin kişinin TABAN maaşı netleşiyor! Temmuzda emekliye en az 4000 TL zam! Emekli aylığı 2500, 3000, 3500 TL olanlar...
Emekli maaşları için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli ile kamu çalışanlarının Temmuz ayında alacağı yılın ikinci zammıyla ilgili oranlar netleşiyor. İlk üç aylık enflasyondan sonra 6 aylık oran da hesaplandı. Son olarak Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." dedi. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama...
Emekliler Temmuz zammı için geri sayıma başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamayla beklentileri arttırdı. Bilgin, Temmuz'da emeklilerin taban maaşının artacağı haberini verdi. Maliyetinin ise 13 milyar olduğunu açıkladı. Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olarak hesaplandı. Haberimizden emeklilerin taban maaş artışına ilişkin hesaplamalara ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler!
En düşük maaşı 3500-4000 TL formülü
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da emeklilerin taban maaşının artacağını söyledi. Maliyeti de 13 milyar lira olarak açıkladı. 800 bin kişiye yapılacak taban maaş artışını TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem hesapladı...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 olacak.