Kritik tarih: 1 MAYIS! 800 bin kişinin TABAN maaşı netleşiyor! Temmuzda emekliye en az 4000 TL zam! Emekli aylığı 2500, 3000, 3500 TL olanlar...

Emekliler Temmuz zammı için geri sayıma başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamayla beklentileri arttırdı. Bilgin, Temmuz'da emeklilerin taban maaşının artacağı haberini verdi. Maliyetinin ise 13 milyar olduğunu açıkladı. Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olarak hesaplandı. Haberimizden emeklilerin taban maaş artışına ilişkin hesaplamalara ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler!