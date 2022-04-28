İstanbul'da 2.227,62 TL ödeyerek 2+1,3+1 daire sahibi olma şansı! TOKİ yeni konut satışları ile tufan gibi esti! İl il TOKİ 2022 konut satışları...
Türkiye'nin başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere onlarca şehrinde TOKİ konut satışları başlatı. Mayıs ayının 17'sinde açık arttırma ile satılacak konutlar 2+1 , 3+1 dairelerden oluşuyor. Megakent İstanbul'da dairelerin fiyatları 534.629,28 TL'den başlıyor. En yüksek fiyat 790.815,27 TL olarak belirlendi. Yüzde %50,00 yani 267.314,64 TL peşinat ödeyenler, 2.227,62 TL taksitle daireyi anahtar teslim alabiliyor. TOKİ ilaveten bu daireler amacıyla 120 ay vade olanağı sağlıyor. Alt ve orta gelir grubuna yönelik açılan bu konut satış ilanlarının tamamına TOKİ'nin sitesinden detaylıca bakabilirsiniz. İşte il il TOKİ 2022 Nisan- Mayıs konut satışları
TOKİ yeni konut satışları ile tufan gibi esti! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul'da 2.227,62 TL ödeyerek 2+1,3+1 daire sahibi olma şansı sunuyor. Yalnızca İstanbul değil Adana, Afyon, Ağrı, Batman, Balıkesir, Bitlis ve daha bir çok şehirde ucuza daire satışı yapılıyor. Üstelik bu kez kura yöntemi değil açık arttırma yöntemi uygulanacak. Vatandaşların sadece yapması gereken 17 Mayıs'a kadar istedikleri illerdeki konutları inceleyip kendine uygun fiyatta daireyi bulmak. Haberimizde satıştaki tüm illere ve ödeme detaylarına ulaşabilirsiniz.
Alt ve orta gelir gurubundakileri konut sahibi yapmak için harekete geçen TOKİ, uygun fiyatlı taksitleri ile vatandaşları ev yapmak için hazırlanan projeyi tamamladı ve başvuruları başlattı. TOKİ toplam 39 ilde ucuz konut satmak için duyuruyu yaptı