Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Kritik seviyeyi test etti! Dolar ve altında dengeler değişiyor

Kritik seviyeyi test etti! Dolar ve altında dengeler değişiyor

2021'in ilk 8 ayında dolar kuru yatırımcısına yüzde 11,8 oranında getiri sağladı. Mevduat faizi ise yüzde 11,5 oranında gelir ile doları takip etti. Euronun getirisi yüzde 7,7, altının ise yüzde 6,3 oldu. Ancak bu ayla beraber dengeler değişiyor. Dolar kuru kritik seviyeyi test ederken, ekonomistler yılın son 4 ayında birçok şeyin değişeceğinin altını çizdi. İşte detaylar...

02.09.2021 08:57 - Son Güncelleme: 02.09.2021 08:57
Kritik seviyeyi test etti! Dolar ve altında dengeler değişiyor

Dolar kurunun 8.80 TL seviyesinden başlayan gerilemesiyle 8.30'lara gelmesi, kurumların uzun vadeli pozisyonlarını tekrar gözden geçirmelerine neden oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kritik seviyeyi test etti! Dolar ve altında dengeler değişiyor

Deutsche Bank, dolar/TL için mayıs ayında açtığı uzun pozisyon tavsiyesini zarar kes seviyesine ulaşılmasının ardından kapattı. Kuruluş parite için nötr pozisyona geçtiğini bildirdi. Banka, "TL bizim için kur zayıflığında önde gelen adaylarımızdan biriydi.

Kritik seviyeyi test etti! Dolar ve altında dengeler değişiyor

Ancak toplam getiri bazında para birimi iyi performans göstermeye devam etti. Her ne kadar TL'de güçlenmenin sürdürülebilirliği konusunda şüpheci olsak da zarar kes seviyemize ulaşılmasının ardından uzun pozisyonu kapatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kritik seviyeyi test etti! Dolar ve altında dengeler değişiyor

8.30 SEVİYESİ KRİTİK
Dolar kurunda 8.30 önemli bir seviye. Mayıs ortasından bu yana dolar kuru 8.30'un üzerinde hareket ediyor. Yaklaşık 3.5 aydır 8.30'un üzerinde hareket eden dolar/TL'nin bu seviyenin altına kayması algoritmik olarak çalışan sistemlerin pozisyonlarını realize etmelerine neden olabilir.

Kritik seviyeyi test etti! Dolar ve altında dengeler değişiyor

Önümüzdeki dönemde fonlar hisse pozisyonlarını artırabilir. Şimdiden bu eğilim güçlenmeye başladı. ATA Portföy Yönetimi varlık dağılım modelini güncelledi ve faizi azaltarak hisse senedi ağırlığını öne çıkarmaya başladı. Kurum; faiz ağırlığını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi.

SON DAKİKA