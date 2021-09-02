Kritik seviyeyi test etti! Dolar ve altında dengeler değişiyor
2021'in ilk 8 ayında dolar kuru yatırımcısına yüzde 11,8 oranında getiri sağladı. Mevduat faizi ise yüzde 11,5 oranında gelir ile doları takip etti. Euronun getirisi yüzde 7,7, altının ise yüzde 6,3 oldu. Ancak bu ayla beraber dengeler değişiyor. Dolar kuru kritik seviyeyi test ederken, ekonomistler yılın son 4 ayında birçok şeyin değişeceğinin altını çizdi. İşte detaylar...
02.09.2021 08:57
- Son Güncelleme: 02.09.2021 08:57
Dolar kurunun 8.80 TL seviyesinden başlayan gerilemesiyle 8.30'lara gelmesi, kurumların uzun vadeli pozisyonlarını tekrar gözden geçirmelerine neden oluyor.
Deutsche Bank, dolar/TL için mayıs ayında açtığı uzun pozisyon tavsiyesini zarar kes seviyesine ulaşılmasının ardından kapattı. Kuruluş parite için nötr pozisyona geçtiğini bildirdi. Banka, "TL bizim için kur zayıflığında önde gelen adaylarımızdan biriydi.
8.30 SEVİYESİ KRİTİK
Dolar kurunda 8.30 önemli bir seviye. Mayıs ortasından bu yana dolar kuru 8.30'un üzerinde hareket ediyor. Yaklaşık 3.5 aydır 8.30'un üzerinde hareket eden dolar/TL'nin bu seviyenin altına kayması algoritmik olarak çalışan sistemlerin pozisyonlarını realize etmelerine neden olabilir.