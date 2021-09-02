Kritik seviyeyi test etti! Dolar ve altında dengeler değişiyor

8.30 SEVİYESİ KRİTİK

Dolar kurunda 8.30 önemli bir seviye. Mayıs ortasından bu yana dolar kuru 8.30'un üzerinde hareket ediyor. Yaklaşık 3.5 aydır 8.30'un üzerinde hareket eden dolar/TL'nin bu seviyenin altına kayması algoritmik olarak çalışan sistemlerin pozisyonlarını realize etmelerine neden olabilir.