75.000 TL nakit paranızı şimdi alın 1.095 gün sonra geri ödeyin! Başvurular 3 Eylül'de sona eriyor! e-Devlet'ten müracaat edebilirsiniz!
Devlet destekli kredinizi şimdi alıp 2024 yılında ödeyebilirsiniz! İşletmelerin yüzünü güldürecek destek programı için başvurular yarın sona eriyor. Bu destek programı KOSGEB tarafından mikro ve küçük işletmelere uygulanan 'Hızlı Destek Programı' olarak adlandırılıyor. Devlet destekli verilen bu kredide 75 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Programa başvurular 6 Ağustos'ta sona eriyordu. Ancak bu programdan fazla işletmelerin yararlanabilmesi amacıyla başvurular uzatılarak 3 Eylül tarihine kadar sürdürülecek. Peki KOSGEB 75 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte KOSGEB başvuru şartları ve konu hakkında tüm detaylar!
02.09.2021 08:53
- Son Güncelleme: 02.09.2021 09:21
75.000 TL ödemenizi şimdi alın 1.095 gün sonra geri ödeyin! Başvurular 3 Eylül'de sona eriyor! e-Devlet'ten müracaat edebilirsiniz! De Bu destek programı KOSGEB tarafından mikro ve küçük işletmelere uygulanan 'Hızlı Destek Programı' olarak adlandırılıyor. Devlet destekli verilen bu kredide 75 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Programa başvurular 6 Ağustos'ta sona eriyordu. Ancak bu programdan fazla işletmelerin yararlanabilmesi amacıyla başvurular uzatılarak 3 Eylül tarihine kadar sürdürülecek.
HIZLI DESTEK
KOSGEB, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak hızlı destek programı başlattı.