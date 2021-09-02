75.000 TL nakit paranızı şimdi alın 1.095 gün sonra geri ödeyin! Başvurular 3 Eylül'de sona eriyor! e-Devlet'ten müracaat edebilirsiniz!

75.000 TL ödemenizi şimdi alın 1.095 gün sonra geri ödeyin! Başvurular 3 Eylül'de sona eriyor! e-Devlet'ten müracaat edebilirsiniz! De Bu destek programı KOSGEB tarafından mikro ve küçük işletmelere uygulanan 'Hızlı Destek Programı' olarak adlandırılıyor. Devlet destekli verilen bu kredide 75 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Programa başvurular 6 Ağustos'ta sona eriyordu. Ancak bu programdan fazla işletmelerin yararlanabilmesi amacıyla başvurular uzatılarak 3 Eylül tarihine kadar sürdürülecek.