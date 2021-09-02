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Haberler Ekonomi Emekliler dikkat: Kredi çekerken bunu yaparsanız maaşınızın tamamı kesiliyor! Hesabınız bloke olup haciz konuluyor! 913.06 lira...

Emekliler dikkat: Kredi çekerken bunu yaparsanız maaşınızın tamamı kesiliyor! Hesabınız bloke olup haciz konuluyor! 913.06 lira...

Maaşların tamamı kesiliyor! Kredi çekecek olanlar için çok önemli bir ikaz geldi. Maaşların tümüne bloke konuluyor ve maaşının tamamı kesiliyor. Kredi çekecek emekliler için kritik bir uyarı yapıldı. İmza atarken sözleşme maddelerinin okunmaması büyük bir kayıp oluşturabilir. Maddeleri okumadan neye imza attığını bilmeyen çoğu emekli, kredi ve kart borcunu ödeyemeyince maaşındaki kesinti ve bloke işlemleriyle karşı karşıya kalıyor. Ancak şöyle bir durum var. Emeklinin herhangi bir izni olmadan maaşına haciz konulamıyor. Bu haciz yasasının 3 istisnası var. Nafaka borçları, SGK alacakları ve borçlu kişinin muvafakati. SGK ve nafaka için de maaşın en fazla yüzde 25'i hacze konu oluyor.

02.09.2021 07:39 - Son Güncelleme: 02.09.2021 07:41
Emekliler dikkat: Kredi çekerken bunu yaparsanız maaşınızın tamamı kesiliyor! Hesabınız bloke olup haciz konuluyor! 913 lira 60 kuruş...

Emekliler dikkat: Kredi çekerken bunu yaparsanız maaşınızın tamamı kesiliyor! Hesabınız bloke olup haciz konuluyor! İmza atarken sözleşme maddelerinin okunmaması büyük kayıplara yol açıyor. Bu nedenle emekli maaşlarının tamamı kesiliyor. Maddeleri okumadan neye imza attığını bilmeyen emekliler kredi ve kart borcunu ödeyemediklerinde maaşlardaki kesintiyle karşı karşıya kalıyor. İşte kredi çekerken dikkat edilmesi gerekenler!

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Emekliler dikkat: Kredi çekerken bunu yaparsanız maaşınızın tamamı kesiliyor! Hesabınız bloke olup haciz konuluyor! 913 lira 60 kuruş...

SADECE SGK VE NAFAKA İÇİN

Bir başka ifadeyle emeklinin izni olmadan maaşa haciz konulamıyor. Haciz yasağının üç istisnası var. Nafaka borçları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları ve borçlunun muvafakati.

Emekliler dikkat: Kredi çekerken bunu yaparsanız maaşınızın tamamı kesiliyor! Hesabınız bloke olup haciz konuluyor! 913 lira 60 kuruş...

SGK ve nafaka için de maaşın en fazla yüzde 25'i hacze konu oluyor. Yani emekli, dul ve yetimin maaşı, SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin muvafakatı olmadan dondurulamıyor.

Emekliler dikkat: Kredi çekerken bunu yaparsanız maaşınızın tamamı kesiliyor! Hesabınız bloke olup haciz konuluyor! 913 lira 60 kuruş...

Bu çerçevede maaşa haciz konulamayacağı yani kurumların keyfi uygulamalara girişemeyeceği net. Rıza olmadan haciz varsa buna anında itiraz edip o haczi durdurmak mümkün.

Emekliler dikkat: Kredi çekerken bunu yaparsanız maaşınızın tamamı kesiliyor! Hesabınız bloke olup haciz konuluyor! 913 lira 60 kuruş...

İTİRAZLAR YARGIDAN DÖNÜYOR

Öte yandan emekliler maaşlarını gelir gösterip bankaların kendilerine tanıdığı krediyi son kuruşuna kadar kullanmak istiyor.

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