Kritik eşiğe gelindi: Altın fiyatlarında şok gelişme! Uzmanlar şoke oldu anlam veremiyor! Elinde altın olanlar veya alacaklar...
Son dakika altın fiyatı haberler: Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan tamamladı. Ons altın, geçen haftayı Mart 2020'den beri en büyük düşüşle kapatırken önceki iki haftayı da kayıpla geçmişti. Nisan ve Mayıs ayını kazançla kapatan ons altın, Haziran başından bu yana yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 1.787 dolar civarında bulunuyor. Fiyatlardaki değişimler sonrasında altın alma ya da satma işlemleri daha zor hale gelirken vatandaşlar mantıklı bir yatırımı tercih ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki anlık değişimler büyük yatırımcılar için göz ardı edilemeyecek kadar büyük önem taşıyor.
Son dakika altın fiyatı haberler: Geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarındaki anlık değişimler vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştururken fiyatların ne kadar artacağı sorusu sorulmaya başladı. Özellikle çeyrek altında yaşanan düşüş bir taraftan yatırımcısını üzerken diğer yandan alıcısının yüzünü güldürdü. Çünkü gün geçtikçe fiyatlar anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan tamamladı. Peki, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar? İşte haberin detayları ve altın piyasasında son durum...