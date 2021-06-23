Kritik eşiğe gelindi: Altın fiyatlarında şok gelişme! Uzmanlar şoke oldu anlam veremiyor! Elinde altın olanlar veya alacaklar...

Son dakika altın fiyatı haberler: Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan tamamladı. Ons altın, geçen haftayı Mart 2020'den beri en büyük düşüşle kapatırken önceki iki haftayı da kayıpla geçmişti. Nisan ve Mayıs ayını kazançla kapatan ons altın, Haziran başından bu yana yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 1.787 dolar civarında bulunuyor. Fiyatlardaki değişimler sonrasında altın alma ya da satma işlemleri daha zor hale gelirken vatandaşlar mantıklı bir yatırımı tercih ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki anlık değişimler büyük yatırımcılar için göz ardı edilemeyecek kadar büyük önem taşıyor.

23.06.2021 09:22 - Son Güncelleme: 23.06.2021 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





