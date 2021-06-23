20.000- 25.000- 50.000 TL alıp borcunuzu anında sildirin! Biriken kredi borçlarınızı dert etmeyin! Akbank, Garanti, TEB...
Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri devam ederken kredi kartı kullanımında büyük bir artış yaşanıyor. Bu nedenle kredi kartı borçları da bir hayli kabardı. Vatandaşın imdadına yetişen bankalar borç kapatma kredisi imkanı sunuyor. Her banka özel borç kapama kredisi ile müşterilerine ayrıcalık sağlıyor. Muhtelif bankalar tarafından sağlanan bu kredi sayesinde vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayacak ve aylık ödeme imkanıyla borçlarını silebilme olanağına sahip olacak. Peki, hangi banka borç kapatma kredisi veriyor? İşte Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi...
Muhtelif bankalar tarafından sağlanan bu kredi sayesinde vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayacak ve aylık ödeme imkanıyla borçlarını silebilme olanağına sahip olacak. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından kişilerin borçları da yükseldi. Peki, hangi banka borç kapatma kredisi veriyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme ihtimali sağlıyor? İşte Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi...
KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?
Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir.
Bankalar, kendi kredi kartlarının borç yapılandırması konusunda, birbirinden farklı uygulamalara gidebilmektedir.
Bu uygulamalar, teminat isteme, taksitlendirme, faiz oranlarını değiştirme şeklinde olabilmektedir. Ancak bankaların ortak özelliği,gelir durumunu temel ölçüt kabul etmeleridir.