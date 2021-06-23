20.000- 25.000- 50.000 TL alıp borcunuzu anında sildirin! Biriken kredi borçlarınızı dert etmeyin! Akbank, Garanti, TEB...

Muhtelif bankalar tarafından sağlanan bu kredi sayesinde vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayacak ve aylık ödeme imkanıyla borçlarını silebilme olanağına sahip olacak. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından kişilerin borçları da yükseldi. Peki, hangi banka borç kapatma kredisi veriyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme ihtimali sağlıyor? İşte Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi...