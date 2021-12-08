Kripto paralar durduğu yerde durmuyor adeta altüst oldu! Bitcoin ve Ethereum’da durgunluk yaşanırken birçok Meme Coin’de değerler...

Son Bir Günde Birçok Meme Coin Fiyatı Uçuşa Geçti

Bitcoin ve Ethereum fiyatları düşmeye devam ederken bazı popüler meme coinlerin fiyatları bir gün içinde ciddi bir yükseliş yaşadı. Piyasalarda son derece sert dalgalanmaların görüldüğü dönemde söz konusu coinlerin fiyatlarında yaşanan hareketlilik ise çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Ani düşüş ve fiyat artışları yaşayan bu tür kripto paralara karşı uzmanlar temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade etti.