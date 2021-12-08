Kripto paralar durduğu yerde durmuyor adeta altüst oldu! Bitcoin ve Ethereum'da durgunluk yaşanırken birçok Meme Coin'de değerler...
Kripto piyasalarda endişeler devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum'da durgunluk yaşanırken birçok meme coin değeri arttı. Haftalardır fiyatı düşmeye devam eden Bitcoin ve Ethereum, yeni haftaya hafif bir toparlanma eğilimi ile başladı. Dalgalı hareketliliğine devam eden ve piyasa değeri bakımından en güçlü dijital varlıklar arasında gösterilen Bitcoin ve Ethereum'un aksine birçok altcon fiyatı ise adeta patladı. Özellikle popüler meme coinlerin fiyatı dikkat çekiyor. İşte kripto piyasalarda son durum...
Son Bir Günde Birçok Meme Coin Fiyatı Uçuşa Geçti
Bitcoin ve Ethereum fiyatları düşmeye devam ederken bazı popüler meme coinlerin fiyatları bir gün içinde ciddi bir yükseliş yaşadı. Piyasalarda son derece sert dalgalanmaların görüldüğü dönemde söz konusu coinlerin fiyatlarında yaşanan hareketlilik ise çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Ani düşüş ve fiyat artışları yaşayan bu tür kripto paralara karşı uzmanlar temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade etti.
Son 24 saat içinde Elon Floki (EFloki) yüzde 850'nin üzerinde değer kazanarak adeta sıçrama yaptı. Elon Musk'ın köpeğinin adının verildiği meme coin yatırımcısına ciddi bir kazanç sağladı.
Meme coinlerde yaşanan fiyat artışları yatırımcıları sevindirirken popüler bazı diğer altcoinlerde ise düşüş görülmeye devam ediyor.