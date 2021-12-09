Faiz oranları dip yaptı! 14 yaşa kadar veriliyor! Faizsiz ikinci el taşıt kredisi 48 ay vade ve 3 ay sonra ödeme imkanıyla...
Otomobil sahibi olmak isteyenler için Türkiye'nin önde gelen birçok bankası tarafından uygun ikinci el taşıt kredisi fırsatları sunulmaya devam ediyor. İkinci el otomobil piyasalara karşı artan talep sonrasında kampanya koşullarını değiştiren birçok banka, ikinci el araçlar için yaş şartlarını da yükseltti.
Sıfır km otomobil fiyatlarında kur farkına bağlı yaşanan fiyat artışları ve otomobil pazarının pandemi sonrasında yaşadığı bazı sorunlar Türkiye 200 bin liranın altında sıfır otomobil kalmamasına neden oldu. Hal böyle olunca 2. el piyasalara yönlenen vatandaşlar ise düşük faiz oranlarına sahip bankaların ikinci el taşıt kredilerine ilgi göstermeye başladı. İşte birçok bankanın en avantajlı ikinci el taşıt kredisi kampanyaları…
Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi ile 14 yaşına kadar tüm otomobil marka ve modellerinde geçerli olmak üzere düşük faiz oranları ile kredi desteği sağlıyor.
Ayrıca %1,89'dan başlayan avantajlı faiz oranları ile uygun finansman seçeneklerinin kullanılması mümkün olacak. Aktif Bank tarafından sağlanan ikinci el taşıt kredisi, şuan için en cazip oranlara sahip krediler arasında yer almaktadır.
ING'den Yüzde 1,04 Faizli İkinci El Kredisi
ING Bank taşıt kredisi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. %1,04'ten başlayan faiz oranları ile 8 yaşa kadar tüm ikinci el araçlarda geçerli olmak üzere 48 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır.