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Faiz oranları dip yaptı! 14 yaşa kadar veriliyor! Faizsiz ikinci el taşıt kredisi 48 ay vade ve 3 ay sonra ödeme imkanıyla...

Otomobil sahibi olmak isteyenler için Türkiye'nin önde gelen birçok bankası tarafından uygun ikinci el taşıt kredisi fırsatları sunulmaya devam ediyor. İkinci el otomobil piyasalara karşı artan talep sonrasında kampanya koşullarını değiştiren birçok banka, ikinci el araçlar için yaş şartlarını da yükseltti.

takvim.com.tr
09.12.2021 14:04 - Son Güncelleme: 09.12.2021 14:04
Faizsiz ikinci el taşıt kredisi! 14 yaşa kadar veriliyor! Faiz oranları dip yaptı! 48 ay vade ve 3 ay sonra ödeme...

Sıfır km otomobil fiyatlarında kur farkına bağlı yaşanan fiyat artışları ve otomobil pazarının pandemi sonrasında yaşadığı bazı sorunlar Türkiye 200 bin liranın altında sıfır otomobil kalmamasına neden oldu. Hal böyle olunca 2. el piyasalara yönlenen vatandaşlar ise düşük faiz oranlarına sahip bankaların ikinci el taşıt kredilerine ilgi göstermeye başladı. İşte birçok bankanın en avantajlı ikinci el taşıt kredisi kampanyaları…

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Faizsiz ikinci el taşıt kredisi! 14 yaşa kadar veriliyor! Faiz oranları dip yaptı! 48 ay vade ve 3 ay sonra ödeme...

Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi ile 14 yaşına kadar tüm otomobil marka ve modellerinde geçerli olmak üzere düşük faiz oranları ile kredi desteği sağlıyor.

Faizsiz ikinci el taşıt kredisi! 14 yaşa kadar veriliyor! Faiz oranları dip yaptı! 48 ay vade ve 3 ay sonra ödeme...

14 yaşını geçmemiş tüm araçlar için geçerli olacak kredi kapsamında, araç değerinin %70'ine kadar finansman sağlanması hedefleniyor.

Faizsiz ikinci el taşıt kredisi! 14 yaşa kadar veriliyor! Faiz oranları dip yaptı! 48 ay vade ve 3 ay sonra ödeme...

Ayrıca %1,89'dan başlayan avantajlı faiz oranları ile uygun finansman seçeneklerinin kullanılması mümkün olacak. Aktif Bank tarafından sağlanan ikinci el taşıt kredisi, şuan için en cazip oranlara sahip krediler arasında yer almaktadır.

Faizsiz ikinci el taşıt kredisi! 14 yaşa kadar veriliyor! Faiz oranları dip yaptı! 48 ay vade ve 3 ay sonra ödeme...

ING'den Yüzde 1,04 Faizli İkinci El Kredisi

ING Bank taşıt kredisi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. %1,04'ten başlayan faiz oranları ile 8 yaşa kadar tüm ikinci el araçlarda geçerli olmak üzere 48 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır.

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