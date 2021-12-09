Faiz oranları dip yaptı! 14 yaşa kadar veriliyor! Faizsiz ikinci el taşıt kredisi 48 ay vade ve 3 ay sonra ödeme imkanıyla...

Sıfır km otomobil fiyatlarında kur farkına bağlı yaşanan fiyat artışları ve otomobil pazarının pandemi sonrasında yaşadığı bazı sorunlar Türkiye 200 bin liranın altında sıfır otomobil kalmamasına neden oldu. Hal böyle olunca 2. el piyasalara yönlenen vatandaşlar ise düşük faiz oranlarına sahip bankaların ikinci el taşıt kredilerine ilgi göstermeye başladı. İşte birçok bankanın en avantajlı ikinci el taşıt kredisi kampanyaları…