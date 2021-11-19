Ek koşulsuz ve şartsız geri ödemesiz hesaplara 2000 TL yatacak! Emekli vatandaşlara duyuru yapıldı

Ek koşulsuz ve şartsız geri ödemesiz hesaplara 2000 TL yatacak. Emeklilere müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu anlamda ek ödemeler bankalar tarafından yapılıyor. Emekliler yeni yılda maaş zamlarını beklerken ek ödeme ile mest oluyor. Bu anlamda İş Bankası kampanyayı duyurdu. Ek koşulsuz 2000 TL'ye varan nakit fırsatını sundu. İş Bankası resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, emekli maaşını İş Bankasından alan emeklilere özel ek koşulsuz 2000 TL'ye varan nakit vereceğini duyurdu.