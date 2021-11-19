Ek koşulsuz ve şartsız geri ödemesiz hesaplara 2000 TL yatacak! Emekli vatandaşlara duyuru yapıldı
Herkesin bildiği gibi banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan vatandaşlara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi amacıyla uyuşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.
Ek koşulsuz ve şartsız geri ödemesiz hesaplara 2000 TL yatacak. Emeklilere müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu anlamda ek ödemeler bankalar tarafından yapılıyor. Emekliler yeni yılda maaş zamlarını beklerken ek ödeme ile mest oluyor. Bu anlamda İş Bankası kampanyayı duyurdu. Ek koşulsuz 2000 TL'ye varan nakit fırsatını sundu. İş Bankası resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, emekli maaşını İş Bankasından alan emeklilere özel ek koşulsuz 2000 TL'ye varan nakit vereceğini duyurdu.
İş Bankası Kampanyasının Detayları Şu Şekilde;
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,
3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;
1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,
1.500 – 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL
Promosyon ödemeleri 4 Mart 2020 tarihinden itibaren başlamıştır. İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.