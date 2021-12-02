Gence yaşlıya çifte maaş müjdesi geldi! SGK harekete geçti, yüzler gülecek! Bu koşulları taşıyorsanız başvurunuzu yapın!
SGK harekete geçti! Gence yaşlıya çifte maaş müjdesi! Bu koşulları taşıyorsanız hemen başvurunuzu yapın. Ülkemizde bulunan milyonlarca emekli vatandaşa bazı tarihler aralığında belirli ek ödemeler yapılıyor. Maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de alınabiliyor. Emekliler SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Koşulları merak eden milyonlarca vatandaş başvurunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi istiyor. İşte ödemeye dair bilgiler
Sigortalı ya da emekli vatandaşlara bazı durumlarda ikinci maaş ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda uzman yorumları sıkça okunuyor. Bu koşullarda emeklilere ikinci hatta duruma göre üçüncü maaş bağlanabiliyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Başvuru yapmak isteyenler ise bu kapsamda şartları öğrenmek istiyor.
SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ
Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.
Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.
Anne ya da babanın ölümü sonrası bağlanacak aylıklardan bir tanesinin Emekli Sandığı kanun kapsamında olması halinde yetim kız çocuklarına her iki aylık tam ödeniyor.