Gence yaşlıya çifte maaş müjdesi geldi! SGK harekete geçti, yüzler gülecek! Bu koşulları taşıyorsanız başvurunuzu yapın!

Sigortalı ya da emekli vatandaşlara bazı durumlarda ikinci maaş ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda uzman yorumları sıkça okunuyor. Bu koşullarda emeklilere ikinci hatta duruma göre üçüncü maaş bağlanabiliyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Başvuru yapmak isteyenler ise bu kapsamda şartları öğrenmek istiyor.