Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin için bomba tahmin! Bitcoin 10 bin dolara düşebilir
Kripto para borsasındaki sallantı yatırımcılarını endişeli bekleyişe sürükledi. Yatırımcılar "Bitcoin düşecek mi? , Bitcoin ne kadar olacak? Bitcoin tahminleri nedir?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Doubleline Capital CEO'su Jeffrey Gundlach bitcoin için bomba bir tahmin yaptı.
16.06.2022 09:54 - Son Güncelleme: 16.06.2022 09:54
Bitcoin Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçerek 22.000 doların üzerini gördü. Doubleline Capital CEO'su Jeffrey Gundlach'tan Bitcoin için bomba bir tahmin yapıldı.
"KRİPTO DÜNYASININ BAZI PARÇALARI PATLADI"
Doubleline Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Bitcoin fiyatının 10 bin dolara düşmesinin kendisinin şaşırtmayacağını söyledi.