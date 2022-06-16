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Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin için bomba tahmin! Bitcoin 10 bin dolara düşebilir

Kripto para borsasındaki sallantı yatırımcılarını endişeli bekleyişe sürükledi. Yatırımcılar "Bitcoin düşecek mi? , Bitcoin ne kadar olacak? Bitcoin tahminleri nedir?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Doubleline Capital CEO'su Jeffrey Gundlach bitcoin için bomba bir tahmin yaptı.

16.06.2022 09:54 - Son Güncelleme: 16.06.2022 09:54
Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin için bomba tahmin! Bitcoin 10 bin dolara düşebilir

Riskli varlıklarda sıkılaşma ve resesyon endişeleri ile yaşanan satış dalgası kripto varlık piyasasında da etkisini fazlasıyla hissettiriyor.

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Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin için bomba tahmin! Bitcoin 10 bin dolara düşebilir

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin için bomba tahmin! Bitcoin 10 bin dolara düşebilir

Bitcoin Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçerek 22.000 doların üzerini gördü. Doubleline Capital CEO'su Jeffrey Gundlach'tan Bitcoin için bomba bir tahmin yapıldı.

Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin için bomba tahmin! Bitcoin 10 bin dolara düşebilir

"KRİPTO DÜNYASININ BAZI PARÇALARI PATLADI"
Doubleline Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Bitcoin fiyatının 10 bin dolara düşmesinin kendisinin şaşırtmayacağını söyledi.

Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin için bomba tahmin! Bitcoin 10 bin dolara düşebilir

CNBC'ye konuşan Gundlach, "Kripto dünyasının bazı parçaları patladı ve Bitcoin 10 bin dolara düşebilir. Bitcoin fiyatı 30 bin doları aşağı kırdığında grafiklere baktım ve 20 bin dolara çok çabuk gelinebileceğini gördüm ve bunu yaptı" dedi.

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