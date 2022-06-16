Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin için bomba tahmin! Bitcoin 10 bin dolara düşebilir

CNBC'ye konuşan Gundlach, "Kripto dünyasının bazı parçaları patladı ve Bitcoin 10 bin dolara düşebilir. Bitcoin fiyatı 30 bin doları aşağı kırdığında grafiklere baktım ve 20 bin dolara çok çabuk gelinebileceğini gördüm ve bunu yaptı" dedi.