Kripto para piyasasında büyük çöküş! Bir ülke daha yasak getirdi! Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı!

Bir diğer önemli kripto para birimi olan Ethereum ise yeniden 3 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin ile aynı dönemdeler benzer bir rekor kıran Ethereum, 4 bin 500 dolar seviyesinin üzerindeyken, Aralık ayı itibariyle 3 bin dolarlara kadar gerilemiş vaziyette. Öte yandan Binance Coin ve Litecoin gibi piyasanın diğer öncüllerinde de düşüş görülüyor.

