Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Kripto para piyasasında büyük çöküş! Bir ülke daha yasak getirdi! Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı!

Kripto para piyasasında büyük çöküş! Bir ülke daha yasak getirdi! Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı!

Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı! Kripto para piyasalarında son günlerde düşüş etkisinin önüne geçilemiyor. Adeta altüst olan piyasalara yönelik gelen yeni haberler ise pekte iç açıcı değil. Son olarak Singapur, popüler kripto para borsası Bitget'in faaliyetlerini askıya almasının ardından piyasalarda güvensizlik etkileri de görülmeye başladı. Kripto paralarda son durum ise yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.

takvim.com.tr
07.12.2021 08:54 - Son Güncelleme: 07.12.2021 08:54
Kripto para piyasasında büyük çöküş! Bir ülke daha yasak getirdi! Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı!

Bitcoin ve Ethereum Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Piyasa değeriyle en önemli ilk 5 kripto para birimi arasında sayılan Bitcoin ve Ethereum, son haftalardaki düşüş eğilimine devam ediyor. Tarihi bir rekor sonrasında fiyatında yaşanan sert düşüş sonrası toparlanmanın ne zaman geleceği ise merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kripto para piyasasında büyük çöküş! Bir ülke daha yasak getirdi! Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı!

Piyasanın iki lokomotifinin sert dalgalanmalar yaşaması sonrasında altcoinlerde de benzer bir görünüm dikkat çekti.
47 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, Kasım ayındaki tarihi rekorunun oldukça altın düştü. Yaklaşık 20 milyon dolar değerinde kısa bir sürede değer kaybeden Bitcoin, yeni haftaya da düşüşle başladı.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Kripto para piyasasında büyük çöküş! Bir ülke daha yasak getirdi! Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı!

Bir diğer önemli kripto para birimi olan Ethereum ise yeniden 3 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin ile aynı dönemdeler benzer bir rekor kıran Ethereum, 4 bin 500 dolar seviyesinin üzerindeyken, Aralık ayı itibariyle 3 bin dolarlara kadar gerilemiş vaziyette. Öte yandan Binance Coin ve Litecoin gibi piyasanın diğer öncüllerinde de düşüş görülüyor.

Kripto para piyasasında büyük çöküş! Bir ülke daha yasak getirdi! Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı!

Kripto Paralara Güvensizlik Artıyor

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşler sonrasında güvensizlik artmaya devam ediyor. Öte yandan son günlerde birçok dolandırıcılık ve siber saldırı haberleriyle çok sayıda yatırımcısının da mağdur edilmesi piyasaları olumsuz etkilemiş durumda. Son olarak Singapur'dan gelen yeni bir haber, piyasa risklerini artırmış durumda.

Kripto para piyasasında büyük çöküş! Bir ülke daha yasak getirdi! Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı!

Bitget'in faaliyetlerini durdurma kararı alan Singapur, ünlü Güney Koreli müzik grubu BTS ile arasında yaşanan anlaşmazlığın bedeli oldukça ağır ödediği kaydedildi.

SON DAKİKA