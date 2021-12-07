Kripto para piyasasında büyük çöküş! Bir ülke daha yasak getirdi! Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı!
Piyasalarda inanılmaz rakamlar! Bomba patladı! Kripto para piyasalarında son günlerde düşüş etkisinin önüne geçilemiyor. Adeta altüst olan piyasalara yönelik gelen yeni haberler ise pekte iç açıcı değil. Son olarak Singapur, popüler kripto para borsası Bitget'in faaliyetlerini askıya almasının ardından piyasalarda güvensizlik etkileri de görülmeye başladı. Kripto paralarda son durum ise yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.
Bitcoin ve Ethereum Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor
Piyasa değeriyle en önemli ilk 5 kripto para birimi arasında sayılan Bitcoin ve Ethereum, son haftalardaki düşüş eğilimine devam ediyor. Tarihi bir rekor sonrasında fiyatında yaşanan sert düşüş sonrası toparlanmanın ne zaman geleceği ise merak ediliyor.
Piyasanın iki lokomotifinin sert dalgalanmalar yaşaması sonrasında altcoinlerde de benzer bir görünüm dikkat çekti.
47 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, Kasım ayındaki tarihi rekorunun oldukça altın düştü. Yaklaşık 20 milyon dolar değerinde kısa bir sürede değer kaybeden Bitcoin, yeni haftaya da düşüşle başladı.
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Bir diğer önemli kripto para birimi olan Ethereum ise yeniden 3 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin ile aynı dönemdeler benzer bir rekor kıran Ethereum, 4 bin 500 dolar seviyesinin üzerindeyken, Aralık ayı itibariyle 3 bin dolarlara kadar gerilemiş vaziyette. Öte yandan Binance Coin ve Litecoin gibi piyasanın diğer öncüllerinde de düşüş görülüyor.
Kripto Paralara Güvensizlik Artıyor
Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşler sonrasında güvensizlik artmaya devam ediyor. Öte yandan son günlerde birçok dolandırıcılık ve siber saldırı haberleriyle çok sayıda yatırımcısının da mağdur edilmesi piyasaları olumsuz etkilemiş durumda. Son olarak Singapur'dan gelen yeni bir haber, piyasa risklerini artırmış durumda.