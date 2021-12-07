Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Günde 73 TL ödeyerek araba alın! Vakıfbank, ING Bank ve Akbank'tan %1,04 oranı... Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz!

Günde 73 TL ödeyerek araba alın! Vakıfbank, ING Bank ve Akbank'tan %1,04 oranı... Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz!

Peş peşe açıklama yapıldı! Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz! Kur farkı ve küresel otomobil piyasalarında yaşanan sorunlar ikinci el piyasalarında yükselmesine neden oldu. 0 km araçların sayısının azalması ve fiyatının artmasına bağlı olarak ikinci el piyasalarda da yoğun bir talep görülüyor. Bankalar ise ikinci el taşıt kredisi faizlerinde düzenlemeye giderek artan fiyatlara rağmen herkesi otomobil sahibi yapmakta kararlı&hellip;

takvim.com.tr
07.12.2021 08:55 - Son Güncelleme: 07.12.2021 08:55
Günde 73 TL ödeyerek araba alın! Vakıfbank, ING Bank ve Akbank’tan %1,04 oranı... Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz!

Taşıt Kredisi Faiz Oranları Düştü Mü?

İkinci el araç almak isteyenler için bankaların kredi fırsatları avantajlar sağlamaya devam ediyor. Uygun ödeme seçeneklerine sahip bu kredileri kullanarak, aylık düşük taksitler ve hesaplı faiz oranları ile araç satın almak mümkün hale geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Günde 73 TL ödeyerek araba alın! Vakıfbank, ING Bank ve Akbank’tan %1,04 oranı... Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz!

İkinci el piyasalarını adeta şenlendiren bu gelişmeler sonrasında ise bankalar, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından faizlerin geri çekilmesi ile kredi faizlerinde de güncellemeye gitti.

Günde 73 TL ödeyerek araba alın! Vakıfbank, ING Bank ve Akbank’tan %1,04 oranı... Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz!

Vakıfbank, ING Bank ve Akbank başta olmak üzere birçok bankanın ikinci el taşıt kredisi faiz oranları düşmüş durumda.
Taşıt kredisi avantajlarından yararlanmak isteyenlere ayrıca uygun ödeme seçenekleri de sunulması hedefleniyor.

Günde 73 TL ödeyerek araba alın! Vakıfbank, ING Bank ve Akbank’tan %1,04 oranı... Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz!

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi ile araç sayın almak isteyenlere, araç değerinin %70'ine kadar kredi desteği sağlanması hedefleniyor. 48 aya kadar vade seçenekleri ile verilecek kredi kapsamında, 36 aya kadar vade için en fazla 8 yaş, 37 – 48 ay vadeli kredi kullanımı için ise en fazla 5 yaşına kadar araçlarda kredi kullandırılacak.

Günde 73 TL ödeyerek araba alın! Vakıfbank, ING Bank ve Akbank’tan %1,04 oranı... Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz!

Vakıfbank taşıt kredisi kapsamında %1,50'den başlayan cazip faiz oranalrı ile araç değerine göre en uygun
miktarda kredi talebinde kolayca bulunabilirsiniz. İkinci el taşıtlarda ekspertiz değerine göre farklı oranlarda finansman desteği sağlanır.

SON DAKİKA