Günde 73 TL ödeyerek araba alın! Vakıfbank, ING Bank ve Akbank’tan %1,04 oranı... Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz!

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi ile araç sayın almak isteyenlere, araç değerinin %70'ine kadar kredi desteği sağlanması hedefleniyor. 48 aya kadar vade seçenekleri ile verilecek kredi kapsamında, 36 aya kadar vade için en fazla 8 yaş, 37 – 48 ay vadeli kredi kullanımı için ise en fazla 5 yaşına kadar araçlarda kredi kullandırılacak.

