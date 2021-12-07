Günde 73 TL ödeyerek araba alın! Vakıfbank, ING Bank ve Akbank'tan %1,04 oranı... Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz!
Peş peşe açıklama yapıldı! Arabası olmayanlar! 2. elde bulunmaz faiz! Kur farkı ve küresel otomobil piyasalarında yaşanan sorunlar ikinci el piyasalarında yükselmesine neden oldu. 0 km araçların sayısının azalması ve fiyatının artmasına bağlı olarak ikinci el piyasalarda da yoğun bir talep görülüyor. Bankalar ise ikinci el taşıt kredisi faizlerinde düzenlemeye giderek artan fiyatlara rağmen herkesi otomobil sahibi yapmakta kararlı…
07.12.2021 08:55
- Son Güncelleme: 07.12.2021 08:55
Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi ile araç sayın almak isteyenlere, araç değerinin %70'ine kadar kredi desteği sağlanması hedefleniyor. 48 aya kadar vade seçenekleri ile verilecek kredi kapsamında, 36 aya kadar vade için en fazla 8 yaş, 37 – 48 ay vadeli kredi kullanımı için ise en fazla 5 yaşına kadar araçlarda kredi kullandırılacak.
Vakıfbank taşıt kredisi kapsamında %1,50'den başlayan cazip faiz oranalrı ile araç değerine göre en uygun
miktarda kredi talebinde kolayca bulunabilirsiniz. İkinci el taşıtlarda ekspertiz değerine göre farklı oranlarda finansman desteği sağlanır.