Kripto para çılgınlığı! Milyarderleri endişelendiren durum! Boğa dönemi bitti mi? Vergi söylentileri ile kripto para...

Ödenen tek ücret ise komisyon. Alım-satımlarda internet sitesi ya da uygulamanın sahibi olan kuruluşa cüzi miktarlarda komisyonlar ödenerek işlemler gerçekleştiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Genel olarak 0,25- 0,35 lira seviyelerinde komisyonlar ödeniyor. Gündemde ise son zamanlarda büyük ilgi odağı olan kripto paralara ilişkin vergi getirilmesi var.