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Kripto para çılgınlığı! Milyarderleri endişelendiren durum! Boğa dönemi bitti mi? Vergi söylentileri ile kripto para...

Kripto para piyasalarındaki anlık düşüş ve yükselişler yatırımcılarının adeta başını döndürdü. Herhangi bir finansal temele dayanmadan fiyat ve miktar hareketlerinin hızlı olmasından dolayı büyük kayıplar ya da kazançlar oluşuyor. Milyarder iş adamları ve hükümetlere ilişkin otorite sahipleri kripto paralara dair açıklamalarını sürdürürken son olarak gündeme kripto paralardan vergi alınacağı söylentileri çıktı. Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan düşüş "Boğa dönemi bitti" olarak yorumlandı! Peki kripto parada boğa dönemi bitti mi?

25.02.2021 13:41 - Son Güncelleme: 25.02.2021 13:48
Kripto para çılgınlığı! Milyarderleri endişelendiren durum! Vergi söylentiler ile kripto para...

Küresel piyasalarda talep kripto paralara kaymaya başlarken bir süredir istikrarlı yükselişteki sanal dünyanın paraları son günlerde yatırımcılarını üzmeye başladı. Milyarder iş adamları ve hükümetlere ilişkin otorite sahipleri kripto paralara dair açıklamalarını sürdürürken son olarak gündeme kripto paralardan vergi alınacağı söylentileri çıktı.

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Kripto para çılgınlığı! Milyarderleri endişelendiren durum! Vergi söylentiler ile kripto para...

2009 yılında hayatımıza giren kripto paralar finansal piyasalar tarafından yeni kabul görmeye başladı. İlk çıktığında kuruşlu fiyatlardan el değiştiren Bitcoin'in 60 bin dolar sınırına dayanması ve kısa sürede büyük yükselişler yaşaması bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin odağına yerleşti.

Kripto para çılgınlığı! Milyarderleri endişelendiren durum! Vergi söylentiler ile kripto para...

Bitcoin dışında binlerce kripto para bulunurken popüler olanları genelde alım-satıma konu oluyor.

Kripto para çılgınlığı! Milyarderleri endişelendiren durum! Vergi söylentiler ile kripto para...

TÜRKİYE'DE HUKUKİ ALTYAPISI YOK
Türkiye'de herhangi bir otorite tarafından kurallara bağlanmayan ve vergiye tabi olmayan kripto para piyasasında alım-satımlar internet siteleri ve akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Kripto para çılgınlığı! Milyarderleri endişelendiren durum! Vergi söylentiler ile kripto para...

Ödenen tek ücret ise komisyon. Alım-satımlarda internet sitesi ya da uygulamanın sahibi olan kuruluşa cüzi miktarlarda komisyonlar ödenerek işlemler gerçekleştiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Genel olarak 0,25- 0,35 lira seviyelerinde komisyonlar ödeniyor. Gündemde ise son zamanlarda büyük ilgi odağı olan kripto paralara ilişkin vergi getirilmesi var.