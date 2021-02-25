Kripto para çılgınlığı! Milyarderleri endişelendiren durum! Boğa dönemi bitti mi? Vergi söylentileri ile kripto para...
Kripto para piyasalarındaki anlık düşüş ve yükselişler yatırımcılarının adeta başını döndürdü. Herhangi bir finansal temele dayanmadan fiyat ve miktar hareketlerinin hızlı olmasından dolayı büyük kayıplar ya da kazançlar oluşuyor. Milyarder iş adamları ve hükümetlere ilişkin otorite sahipleri kripto paralara dair açıklamalarını sürdürürken son olarak gündeme kripto paralardan vergi alınacağı söylentileri çıktı. Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan düşüş "Boğa dönemi bitti" olarak yorumlandı! Peki kripto parada boğa dönemi bitti mi?
25.02.2021 13:41
- Son Güncelleme: 25.02.2021 13:48
Küresel piyasalarda talep kripto paralara kaymaya başlarken bir süredir istikrarlı yükselişteki sanal dünyanın paraları son günlerde yatırımcılarını üzmeye başladı. Milyarder iş adamları ve hükümetlere ilişkin otorite sahipleri kripto paralara dair açıklamalarını sürdürürken son olarak gündeme kripto paralardan vergi alınacağı söylentileri çıktı.
Ödenen tek ücret ise komisyon. Alım-satımlarda internet sitesi ya da uygulamanın sahibi olan kuruluşa cüzi miktarlarda komisyonlar ödenerek işlemler gerçekleştiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Genel olarak 0,25- 0,35 lira seviyelerinde komisyonlar ödeniyor. Gündemde ise son zamanlarda büyük ilgi odağı olan kripto paralara ilişkin vergi getirilmesi var.