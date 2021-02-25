Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyatlarda normalleşme dönemi
Son dönemde oluşan fahiş fiyat artışının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri devreye giriyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı market sayısı yıl sonuna kadar 500 şubeye, ardından da kısa sürede 1000 şubeye çıkarılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu adımla birlikte gıda fiyatlarının makul seviyelere çekileceğini söyledi. İşte detaylar...
Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: Son aylarda dolardaki artış bahane edilerek tüketicilerin temel gıda ürünlerine yansıtılan zamlar ve gramaj oyunlarıyla gerçekleştirilen gizli zamlar, asgari ücretlinin aldığı zam farkını daha hesabına geçmeden eritince vatandaşların şikayetleri devletin en üst seviyesine kadar ulaştı.
2018 Ağustos ayındaki kur artışıyla beraber ortaya çıkan stok vurguncularına karşı mevzuata eklenen madde aynen şöyle demektedir. "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak haksız ticari uygulama kapsamındadır." Buna aykırı davrananlara 11.400 lira idari para cezası kesilir ve Bakanlık bu cezayı 10 katına kadar da arttırabilir.