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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyatlarda normalleşme dönemi

Son dönemde oluşan fahiş fiyat artışının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri devreye giriyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı market sayısı yıl sonuna kadar 500 şubeye, ardından da kısa sürede 1000 şubeye çıkarılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu adımla birlikte gıda fiyatlarının makul seviyelere çekileceğini söyledi. İşte detaylar...

25.02.2021 14:57 - Son Güncelleme: 25.02.2021 14:57
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyatlarda normalleşme dönemi

Özellikle koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan taleple de doğru orantılı kimi zincir marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik dikkat çeken yeni bir adım atılıyor.

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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyatlarda normalleşme dönemi

Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: Son aylarda dolardaki artış bahane edilerek tüketicilerin temel gıda ürünlerine yansıtılan zamlar ve gramaj oyunlarıyla gerçekleştirilen gizli zamlar, asgari ücretlinin aldığı zam farkını daha hesabına geçmeden eritince vatandaşların şikayetleri devletin en üst seviyesine kadar ulaştı.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyatlarda normalleşme dönemi

Aslında 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve bu kanuna göre yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta bu konularda açık hükümler bulunuyor.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyatlarda normalleşme dönemi

2018 Ağustos ayındaki kur artışıyla beraber ortaya çıkan stok vurguncularına karşı mevzuata eklenen madde aynen şöyle demektedir. "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak haksız ticari uygulama kapsamındadır." Buna aykırı davrananlara 11.400 lira idari para cezası kesilir ve Bakanlık bu cezayı 10 katına kadar da arttırabilir.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyatlarda normalleşme dönemi

'AMAÇ MAKUL FİYATLAR SAĞLAMAKTIR'
Tarım kredi kooperatiflerinin sayısının arttırılmasındaki amaç, sebze ve meyvenin nihai tüketiciye makul fiyatla ulaşmasını sağlamaktır. Zincir marketler sebze ve meyveyi direk tarladan satın alabilme ayrıcalığına sahiplerdir.