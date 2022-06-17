MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! personeltemin.msb.gov.tr MSÜ yerleştirme sonuçları! PERTEM MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan, 18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında tercihleri alınan MSÜ yerleştirme sonuçları için adayların gözü kulağı PERTEM ekranından gelecek duyuruya kilitlendi. Beklenen duyuru geldi. Peki, PERTEM MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte merak edilenler!
MSÜ tercih sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda yeni bir duyuru gelip gelmediği de merak edildi. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 MSÜ tercih sonuçları 17 Haziran Cuma yani bugün https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak. Sonuçların öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.
MAÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA!
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2022-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2022 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.),