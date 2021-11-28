Krediyle emeklilik müjdesini kaçırmayın! Emekli olmak isteyenlere Halkbank'tan yeni destek paketi! SSK ve Bağkur'lular halen şansınız var!

Prim Borcu Olanlara Halkbank'tan Destek Paketi

Kamu bankaları arasında öne çıkan Halkbank, prim borcu olan 4/a ve 4/b kapsamında yer alan tüm vatandaşlar için emekli olma fırsatı sunuyor. Prim borçları nedeniyle emekli olmayan kişilerin yararlanabileceği destek paketi devlet desteği ile verilecek.