Kredide indirim geldi! Yüzde 0,89 faiz oranı TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri...

Bankaların kredi yarışı devam ediyor. En uygun kredi faiz oranı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Takvim.com.tr olarak her gün faiz haberleri yapıyoruz ve okuyucularımız için en cazip şartı sunan bankaları buluyoruz. TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda kredi faizleri düşüyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'den, yüzde 11,25'e çekmesinin ardından bankalardan art arda faiz hamleleri gelmeye başladı. Hamleler genel olarak ihtiyaç kredisi üzerinde yoğunlaşırken, taşıt ve konut kredisinde de indirimler var. Bir özel banka ihtiyaç kredisi faiz oranını 0,89'a çekerek dev adım attı. Bir başka özel banka ise oranı 0,92'ye çekti. Bankaların kredi verme yarışı vatandaşın yüzünü güldürdü.

30.01.2020 09:32 - Son Güncelleme: 30.01.2020 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





