Kredide indirim geldi! Yüzde 0,89 faiz oranı TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri...
Bankaların kredi yarışı devam ediyor. En uygun kredi faiz oranı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Takvim.com.tr olarak her gün faiz haberleri yapıyoruz ve okuyucularımız için en cazip şartı sunan bankaları buluyoruz. TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda kredi faizleri düşüyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'den, yüzde 11,25'e çekmesinin ardından bankalardan art arda faiz hamleleri gelmeye başladı. Hamleler genel olarak ihtiyaç kredisi üzerinde yoğunlaşırken, taşıt ve konut kredisinde de indirimler var. Bir özel banka ihtiyaç kredisi faiz oranını 0,89'a çekerek dev adım attı. Bir başka özel banka ise oranı 0,92'ye çekti. Bankaların kredi verme yarışı vatandaşın yüzünü güldürdü.
Kredi faiz oranlarında yaşanan indirimler vatandaşlara ilaç gibi gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası ardı ardına faiz indirimleri yapmıştı ve faiz tek haneli rakamlara düşmüştü. Merkez Bankası'nın politika faizini 75 baz puan indirim ile 11,25'e çekmesi sonrası bankalardan da adımlar gelmeye başladı. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başlayan bankalar kredi verme yarışına girdi. Yarış kızıştıkça faiz oranları da giderek düştü. Son olarak bir özel banka 60 ay vadeli kredi kullanımlarında 0,89 faiz uygulamasına gitti. Yine bir başka özel banka da 0,92 oranına kadar düştü. Kredi kullanacak olanlar son faiz oranlarını merakla araştırıyor. Peki, TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri ne kadar? İşte tüm detaylar...