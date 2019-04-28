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Kredi yapılandırmasına yeni kanun geliyor! İşte o düzenleme

Bankaların kredi yapılandırmalarına bir standart getirmek amacıyla kanun taslağı hazırlandı. Bu taslağa göre 50 milyon TL ve üzerindeki borçluların kredileri yapılandırılacak ve bunlar zimmet kapsamından çıkarılacak.

28.04.2019 10:28 - Son Güncelleme: 28.04.2019 10:28
Kredi yapılandırmasına yeni kanun geliyor! İşte o düzenleme

Ekonomiye katma değer yaratan ve borç ödeme kabiliyeti olan ancak finansal güçlük yaşayan şirketlere nefes aldıracak yeni bir düzenleme geliyor. Birden çok bankaya borcu olan şirketlerin kredi yapılandırmalarını bankaların vicdanına bırakmamak için ekonomi yönetimi kanun taslağı hazırladı.

Kredi yapılandırmasına yeni kanun geliyor! İşte o düzenleme

"Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı" yasalaşırsa, kredi yapılandırmaları daha etkinleşecek. Bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından kredinin yapılandırılması zorunlu olacak. Yapılandırmalar toplam riski 50 milyon TL ve üzerindeki borçlulara uygulanacak.

Kredi yapılandırmasına yeni kanun geliyor! İşte o düzenleme

KİMLER YARARLANACAK?
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, yapılandırma kapsamına, borcunu makul sürede geri ödeyebilecek şirketler alınacak. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen şirketlere yapılandırma yapılamayacak.

Kredi yapılandırmasına yeni kanun geliyor! İşte o düzenleme

Eğer, bir şirketin birden fazla finansal kuruluşa borcu varsa, alacaklı kuruluşların kendi aralarında oluşturduğu 'Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu' devreye girecek. Bu konsorsiyum kararıyla, yeterli bilgi ve deneyime sahip uzman kuruluşlara borçlunun mali durumunun tespiti yaptırılacak.

Kredi yapılandırmasına yeni kanun geliyor! İşte o düzenleme

Yapılandırmalarda; kredilerin vadesini uzatmak, yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr paylarını indirmek veya bunlardan vazgeçmek, anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edip, satmak gibi gerekli görülen tedbirler alınacak.

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