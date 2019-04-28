Kredi yapılandırmasına yeni kanun geliyor! İşte o düzenleme
Bankaların kredi yapılandırmalarına bir standart getirmek amacıyla kanun taslağı hazırlandı. Bu taslağa göre 50 milyon TL ve üzerindeki borçluların kredileri yapılandırılacak ve bunlar zimmet kapsamından çıkarılacak.
"Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı" yasalaşırsa, kredi yapılandırmaları daha etkinleşecek. Bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından kredinin yapılandırılması zorunlu olacak. Yapılandırmalar toplam riski 50 milyon TL ve üzerindeki borçlulara uygulanacak.
Yapılandırmalarda; kredilerin vadesini uzatmak, yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr paylarını indirmek veya bunlardan vazgeçmek, anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edip, satmak gibi gerekli görülen tedbirler alınacak.