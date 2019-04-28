Kredi yapılandırmasına yeni kanun geliyor! İşte o düzenleme

Yapılandırmalarda; kredilerin vadesini uzatmak, yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr paylarını indirmek veya bunlardan vazgeçmek, anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edip, satmak gibi gerekli görülen tedbirler alınacak.