2 sene erken maaş fırsatı! İşte erkeklerde erken emekliliğin yolu...
Erkeklerde erken emekliliğin yolunu askerlik borçlanması açıyor. Borçlanma, sigorta başlangıcını geriye çektiği için 2 yılı bulan erken emeklilik imkanı doğuyor... Peki erken emeklilik fırsatından kimler yararlanabilir? Erken emeklilik hesaplaması nasıl yapılabilir? TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, erkekler için erken emekliliğe dair merak edilen soruları sizler için cevapladı...
28.04.2019 07:58
- Son Güncelleme: 28.04.2019 07:58
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