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2 sene erken maaş fırsatı! İşte erkeklerde erken emekliliğin yolu...

Erkeklerde erken emekliliğin yolunu askerlik borçlanması açıyor. Borçlanma, sigorta başlangıcını geriye çektiği için 2 yılı bulan erken emeklilik imkanı doğuyor... Peki erken emeklilik fırsatından kimler yararlanabilir? Erken emeklilik hesaplaması nasıl yapılabilir? TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, erkekler için erken emekliliğe dair merak edilen soruları sizler için cevapladı...

28.04.2019 07:58 - Son Güncelleme: 28.04.2019 07:58
Faruk Erdem sizler için yazdı: 2 sene erken maaş fırsatı

Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor.

Faruk Erdem sizler için yazdı: 2 sene erken maaş fırsatı

Ancak mevzuatımızda hem kadınlar hem de erkekler için bazı istisnai durumlar bulunuyor.

Faruk Erdem sizler için yazdı: 2 sene erken maaş fırsatı

Kadınlar doğum borçlanması yapabilirken, erkekler de askerlik günlerini emeklilik hesabında kullanabiliyor.

Faruk Erdem sizler için yazdı: 2 sene erken maaş fırsatı

Askerlik, sigorta başlangıcını geriye doğru çektiği için, erkeklerde 2 yılı bulan erken emeklilik imkanı söz konusu olabiliyor.

Faruk Erdem sizler için yazdı: 2 sene erken maaş fırsatı

ERLER İÇİN BORÇLANMA
Askerliğin emeklilik yaşını geriye doğru çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor.

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