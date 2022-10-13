Kredi ve kredi kartı borcunuz TEK SEFERDE yok olacak | O tarihten itibaren geçerli! 2.500 TL toplam borçtan DİREKT düşüyor! Esnafa ve vatandaşa...

Sonuçta bu paralar ödenmediğinde hizmet de kesiliyor. Kesilen hizmet varsa bu da tekrar açılacak. Buradaki ölçüde, "İcra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla küçük alacak kapsamına alınacak" deniliyor. İcra takibinden vazgeçen şirketler de bunun için ayrıca harç ödemeyecek.