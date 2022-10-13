Kredi ve kredi kartı borcunuz TEK SEFERDE yok olacak | O tarihten itibaren geçerli! 2.500 TL toplam borçtan DİREKT düşüyor! Esnafa ve vatandaşa...
Borcu olan vatandaşa güzel haber geldi. Milyonlarca kişinin borcu siliniyor. Meclis'e sunulan ilk torba yasa ile milyonlarca vatandaşın borçları temizlenmiş olacak. Ayrıca sicil affı ile birlikte kara listeler silinecek ve hem esnaf hem de vatandaş rahat nefes alacak. Ekim ayı ile birlikte Meclis maratonu başlarken beklediğimiz torba kanunlar da sırasıyla gündeme geliyor. Daha önce bu köşeden de detaylarını aktardığımız torba kanunlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Birkaç torba kanun şeklinde Meclis'e gelecek düzenlemeler hem borç yükünü azaltacak hem de birçok kesimin beklediği sosyal iyileştirmeleri sağlayacak.İşte konu hakkında detaylar...
Ekim ayı ile birlikte Meclis maratonu başlarken beklediğimiz torba kanunlar da sırasıyla gündeme geliyor. Daha önce bu köşeden de detaylarını aktardığımız torba kanunlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Birkaç torba kanun şeklinde Meclis'e gelecek düzenlemeler hem borç yükünü azaltacak hem de birçok kesimin beklediği sosyal iyileştirmeleri sağlayacak.
Faruk Erdem'in yazısına göre; küçük rakamları ödeyemediği için icralık olan dar gelirli vatandaşlar da borçtan kurtulurken şirketler açısından da bir yük olan bu dosyalar ortadan kalkacak. Bu desteği bir af olarak yorumlamak yanlış olur. Kimse "ileride devlet öder" diye 100- 200 liralık su, elektrik faturasını ödememezlik etmez. Gerçekten ihtiyaç sahibi insanlar açısından bir sosyal destek olarak işletilecek.
Sonuçta bu paralar ödenmediğinde hizmet de kesiliyor. Kesilen hizmet varsa bu da tekrar açılacak. Buradaki ölçüde, "İcra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla küçük alacak kapsamına alınacak" deniliyor. İcra takibinden vazgeçen şirketler de bunun için ayrıca harç ödemeyecek.