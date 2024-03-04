Kademeli emeklilik şartları 2024: 🔎2000 sonrası kademeli emeklilik tablosu açıklandı mı? Torba yasada var mı?

Son zamanlarda gündeme gelen staj sigortası ve kademeli emeklilik konuları, vatandaşların dikkatini çekmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konularda çıkan haberlere netlik kazandırdı.
Bakan Işıkhan, "Şu anda staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır" diyerek, bu konudaki spekülasyonlara son verdi.
Kademeli Emeklilik
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanabilir.