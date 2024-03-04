Kademeli emeklilik şartları 2024: 🔎2000 sonrası kademeli emeklilik tablosu açıklandı mı? Torba yasada var mı?

1 Son zamanlarda gündeme gelen staj sigortası ve kademeli emeklilik konuları, vatandaşların dikkatini çekmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konularda çıkan haberlere netlik kazandırdı.

2 Bakan Işıkhan, "Şu anda staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır" diyerek, bu konudaki spekülasyonlara son verdi.