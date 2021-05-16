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Kredi kullanacaklar dikkat! Bankaların Mayıs ayı güncel faiz oranları açıklandı! VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi…

Nakit sıkıntısından dolayı ihtiyaçları olanlar, iş kurmak isteyenler, borç ödemek amacıyla ve daha pek çok sebep nedeniyle kredi çekmek istiyor. Bu noktada koronavirüs nedeniyle bankalar sık sık fazilerini güncelliyor ve vatandaşlara uygun kampanyalar sunuyor. Bankaların Mayıs ayı güncel faiz oranları açıklandı ve merak yaratarak vatandaşlar tarafından ilgiyle incelenir oldu. VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve daha pek çok bankanın güncel faiz oranlarını haberimizden öğrenerek bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.

16.05.2021 21:01 - Son Güncelleme: 16.05.2021 21:01
Kredi kullanacaklar dikkat! Bankaların Mayıs ayı güncel faiz oranları açıklandı! VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi…

Nakit sıkıntısından dolayı ihtiyaçları olanlar, iş kurmak isteyenler, borç ödemek amacıyla ve daha pek çok sebep nedeniyle kredi çekmek istiyor. Bu noktada koronavirüs nedeniyle bankalar sık sık fazilerini güncelliyor ve vatandaşlara uygun kampanyalar sunuyor. Bankaların Mayıs ayı güncel faiz oranları açıklandı ve merak yaratarak vatandaşlar tarafından ilgiyle incelenir oldu. VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve daha pek çok bankanın güncel faiz oranlarını haberimizden öğrenerek bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.

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Kredi kullanacaklar dikkat! Bankaların Mayıs ayı güncel faiz oranları açıklandı! VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi…

Yeni ev araba almak isteyen ya da mevcut konut ve taşıtlarını yenilemek isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını merak ederek gündemde sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı çekenler ihtiyaç kredisi kampanyalarını da yakından takip ediyor. Mayıs ayı VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve daha birçok bankanın güncel faiz oranlarını haberimizin içeriğinde derledik. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına haberimizden bakabilirsiniz.

Kredi kullanacaklar dikkat! Bankaların Mayıs ayı güncel faiz oranları açıklandı! VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi…

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2021

Tüketici kredisi: %1.58

Emekli tüketici kredisi %51

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Kredi kullanacaklar dikkat! Bankaların Mayıs ayı güncel faiz oranları açıklandı! VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi…

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.54'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Kredi kullanacaklar dikkat! Bankaların Mayıs ayı güncel faiz oranları açıklandı! VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi…

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,54

Taşıt Kredilerinde %1,54,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.