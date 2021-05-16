Kredi kullanacaklar dikkat! Bankaların Mayıs ayı güncel faiz oranları açıklandı! VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi…

Nakit sıkıntısından dolayı ihtiyaçları olanlar, iş kurmak isteyenler, borç ödemek amacıyla ve daha pek çok sebep nedeniyle kredi çekmek istiyor. Bu noktada koronavirüs nedeniyle bankalar sık sık fazilerini güncelliyor ve vatandaşlara uygun kampanyalar sunuyor. Bankaların Mayıs ayı güncel faiz oranları açıklandı ve merak yaratarak vatandaşlar tarafından ilgiyle incelenir oldu. VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve daha pek çok bankanın güncel faiz oranlarını haberimizden öğrenerek bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.