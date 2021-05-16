1100 TL tam kapanma pandemi sosyal yardımı başvurusu! E-Devlet pandemi destek sorgulama ekranı! 4. faz başvurular…

Gündemde milyonlarca vatandaş 1100 TL tam kapanma pandemi sosyal yardımı başvurusu hakkında bilgi edinmek istiyor ve araştırmalar yapıyor. Koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde ihtiyaç sahibi kişilere ekonomik anlamda destek sağlamak amacıyla 1100 TL pandemi yardımı kapsamında ödemeler yapıyor. 1. ve 2. faz ödemelerin tamamlandığı ve 3. faz başvuruların da ödenmeye başlandığı bu süreçte 4. faz başvuruların olup olmayacağı da merak konusu. Peki 4. faz başvurular alınacak mı? Başvuru sonucunu öğrenmek isteyenler E-Devlet pandemi destek sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilir.