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Tüm yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri ilgilendiriyor! Altın fiyatları kaptırdı gidiyor! Altında 2 büyük gelişme yaşandı...

Altın fiyatları kaptırdı gidiyor! Altın maliyetleri gram altın için 502 TL ile 2021 senesinin doruğuna yükselip, test ederken; ons tarafında ise dünya genelinde yaşanan enflasyon evhamlarından dolayı 1.850 $ psikolojik mukavemeti görüldü. Yatırımcılar, altın fiyatlarına dair yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, piyasalarda riskten kaçınma aracı olarak öne çıkan altına dair 2 kritik gelişme kendini gösteriyor. Ons altın, geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi öncesinde 1.810 dolara kadar geriledikten sonra beklentilerden yüksek gelen enflasyon verisiyle 1.853 dolara kadar yükseldi. Peki altın kaç lira oldu?

18.05.2021 08:23 - Son Güncelleme: 18.05.2021 08:23
Tüm yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri ilgilendiriyor! Altın fiyatları kaptırdı gidiyor! Altında 2 büyük gelişme yaşandı...

Altın ne kadar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gram, çeyrek, 18-22-24 ayar, yarım altın fiyatları merak ediliyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar günlük altın fiyatlarını takip ediyor. Bayram tatili sonrası piyasaların açılmasıyla birlikte işte merak edilen altın fiyatları! Ons altın, yatırımcı portföylerinde riskten kaçınma aracı olarak kullanılan bir aracı olarak biliniyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış ve Hindistan mutasyonu derken, ABD ekonomisinin; para ve mali teşviklerin etkisiyle birlikte enflasyon endişelerinin tam göbek noktasına oturması, ons altını destekleyen en temel unsur olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yatırımcılar bu dönem içerisinde enflasyondan korunma iç güdüsü beraberinde ons altın talebini oldukça artırmış durumdalar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tüm yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri ilgilendiriyor! Altın fiyatları kaptırdı gidiyor! Altında 2 büyük gelişme yaşandı...

Gram Altın: 495 TL Alış - 503 TL Satış

Çeyrek Altın: 801 TL Alış - 819 TL Satış

Spot Altın: 501 TL Alış - 501,15 TL Satış

Tüm yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri ilgilendiriyor! Altın fiyatları kaptırdı gidiyor! Altında 2 büyük gelişme yaşandı...

Ons Altın: 1.842 TL Alış - 1.844 TL Satış

Cumhuriyet Altını - 3.206 TL Alış - 3.267 TL Satış

Yarım Altın: 1.598 TL Alış - 1.638 TL Satış

Tüm yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri ilgilendiriyor! Altın fiyatları kaptırdı gidiyor! Altında 2 büyük gelişme yaşandı...

Ziynet Altını: 3.206 TL Alış - 3.267 TL Satış

Ata Altın: 3.268 TL Alış - 3.385 TL Satış

14 Ayar Bilezik Gram Fiyatı: 272 TL Alış - 327 TL Satış

22 Ayar Bilezik Gram Fiyatı: 448 TL Alış - 480 TL Satış

Tüm yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri ilgilendiriyor! Altın fiyatları kaptırdı gidiyor! Altında 2 büyük gelişme yaşandı...

Ons altın, yatırımcı portföylerinde riskten kaçınma aracı olarak kullanılan bir aracı olarak biliniyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış ve Hindistan mutasyonu derken, ABD ekonomisinin; para ve mali teşviklerin etkisiyle birlikte enflasyon endişelerinin tam göbek noktasına oturması, ons altını destekleyen en temel unsur olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yatırımcılar bu dönem içerisinde enflasyondan korunma iç güdüsü beraberinde ons altın talebini oldukça artırmış durumdalar.