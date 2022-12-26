Kredi Kooperatif marketleri 26-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi aktüel kataloğunda 600 üründe çılgın indirimler! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, kuruyemiş...

Yeni yıl için sadece sayılı günler kaldı. Bu kapsamda Kooperatif Market'te yılın son kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu hafta meyve ve sebze ürünlerinde dev fırsatlar sizleri bekliyor. Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinin başına gelen Tarım Kredi Kooperatif market her hafta binlerce üründen oluşan kampanyalar yapıyor. Tarım Kredi market hafta sonu ve hafta içi geçerli olacak olan 24-31 Aralık aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte birbirinden fırsatlı ürünler...