Memur olmak isteyenlere müjde! 2019 memur alım ilanları... 2019'da hangi kurum kaç personel alacak?

Memur olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. 2019 yılında kamuya yüzlerce memur, personel ve işçi alınacak. Konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından açıklamalar geliyor. Peki 2019'da hangi kurum kaç memur alacak? 2019'da kamu kurumları kaç personel alacak? 2019'da kamu personeli olmak için ne yapmak gerekir? Kamuya memur alımında KPSS şartı aranıyor mu? İşte o detaylar...

15 Ocak 2019 Salı, 14:00:55 Güncelleme: 14:01:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





