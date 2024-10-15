SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Kredi kartı yapılandırma örnek taksit tablosu 2024 | 60 ay vade ile 50-100-150-200 BİN TL kredi borcu olan aylık kaç TL taksit ödeyecek?

Ekonomik zorluklar nedeniyle kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan yapılandırma fırsatı, borçların uzun vadeye yayılmasını sağlıyor. Bugünden itibaren özel bankalar da bu sürece dahil olacak. İşte kredi kartı borçlarını rahatlatacak yapılandırma kampanyasının detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 08:20 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 08:24
Kredi kartı yapılandırma örnek taksit tablosu 2024 | 60 ay vade ile 50-100-150-200 BİN TL kredi borcu olan aylık kaç TL taksit ödeyecek?

Kredi kartı borçlarına yönelik yapılandırma fırsatı devreye alındı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın öncülük ettiği kampanyaya özel bankalar da katıldı. Vatandaşlar, borçlarını 60 aya varan vadelerle yeniden yapılandırarak ödeme planlarını rahatlatabilecek. İşte başvuru şartları, faiz oranları ve örnek ödeme planları...

Kredi kartı yapılandırma örnek taksit tablosu 2024 | 60 ay vade ile 50-100-150-200 BİN TL kredi borcu olan aylık kaç TL taksit ödeyecek?

Üç Kamu Bankası 1.5 Milyar TL'lik Yapılandırma Sağladı

Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi kartı borç yapılandırmasında hızlı adımlar attı. Şu ana kadar bu üç bankada yapılandırılan borç tutarı 1.5 milyar TL'yi buldu. Borçlarını ödemekte zorlanan bireysel müşteriler için bu bankalar uygun faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeli yapılandırma sunuyor.

Kredi kartı yapılandırma örnek taksit tablosu 2024 | 60 ay vade ile 50-100-150-200 BİN TL kredi borcu olan aylık kaç TL taksit ödeyecek?

Vatandaşlar, kamu bankalarının sağladığı bu kolaylıkla ödeme yükünü hafifletip borçlarının altından kalkmayı planlıyor.

SON DAKİKA