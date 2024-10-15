Kredi kartı yapılandırma örnek taksit tablosu 2024 | 60 ay vade ile 50-100-150-200 BİN TL kredi borcu olan aylık kaç TL taksit ödeyecek?

Kredi kartı borçlarına yönelik yapılandırma fırsatı devreye alındı. Ziraat Bankası , Vakıfbank ve Halkbank 'ın öncülük ettiği kampanyaya özel bankalar da katıldı. Vatandaşlar, borçlarını 60 aya varan vadelerle yeniden yapılandırarak ödeme planlarını rahatlatabilecek. İşte başvuru şartları, faiz oranları ve örnek ödeme planları...

Üç Kamu Bankası 1.5 Milyar TL'lik Yapılandırma Sağladı

Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi kartı borç yapılandırmasında hızlı adımlar attı. Şu ana kadar bu üç bankada yapılandırılan borç tutarı 1.5 milyar TL'yi buldu. Borçlarını ödemekte zorlanan bireysel müşteriler için bu bankalar uygun faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeli yapılandırma sunuyor.