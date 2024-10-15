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Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nda görüşmeler ertelendi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kredi kartlarından yıllık 750 TL vergi alınmasını da içeren düzenlenmenin 2025 yılına bırakıldığını söyledi. Güler, "Cumhurbaşkanımız sunulan teklifle ilgili detaylı inceleme istedi." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 08:27 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 21:10
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda görüşmeler ertelendi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda görüşmeler ertelendi!

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantıyı sonlandırdı.

Kredi kartından 750 TL kesinti teklifine erteleme!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin herkesin gözbebeği olduğunu, özellikle yeni geliştirilen çelik kubbe hava savunma sistemi ve diğer elektronik harp sistemleriyle ilgili ciddi ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda görüşmeler ertelendi!

DETAYLI BİR İNCELEMEYE ALACAĞIZ
Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na bütçeden gerekli kaynakların aktarıldığını ifade eden Güler, "Hem bu sene hem de önümüzdeki yıllar için ek bir kaynak ihtiyacı doğmuştu, teklifimizi de vermiştik. Burada yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi konusunda itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Bunları daha detaylı incelemek, varsa farklı manada değerlendirme yapmak üzere teklifimizi daha detaylı bir incelemeye alacağız." diye konuştu.

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