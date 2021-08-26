Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa üzülmeyin! 25.000-50.000 TL Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi...

Kredi ve kredi kartı tüketimi son yarıyıllarda çoğalış gösterdi. Kredi kartı kullanımları 2021 senesinden itibaren kademeli bir artışa geçti. Faiz oranlarının artmasına rağmen kişilerin ihtiyac kredisi kullanım oranları da artmış durumda. Bu süreçte kredi ve kredi kartı tüketimi yapan fakat borçlarını ödemekte zorlananlar amacıyla bankalar yapılandırma kredisi sağlıyorlar. Yapılandırma kredisi bu dönemde müşterilerine borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Genellikle birkaç değişik bankadan gereksinim kredisi kullanan ve gelirinin mühim bir kesimini bankaların kredi taksitlerine harcayanlar amacıyla bankalar borçları tek çatı altında topluyorlar.