Kredi kartı ve kredi borcu olana son dakika müjdesi geldi! Son fırsat vatandaş akın etti! Faiz ve ana para...

Vergi, prim, idari para cezası, genel sağlık sigortası, öğrenci kredisini yatıramayan milyonlarca vatandaşın 200 milyarlık borcunu yapılandıran hükümet, pandemi sürecini de dikkate alarak barış elini bir daha uzattı. Vergi mükellefi için sigorta niteliğindeki matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi, çek, senet, kredi borcunu ödeyenlere sicil affı ile milyonlarca vatandaş, işletme nefes alacak. İşte hem borçtan kurtaracak hem de faizsiz çıkış sağlayacak olan hamlenin detayları...