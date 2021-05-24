Kredi kartı ve kredi borcu olana son dakika müjdesi geldi! Son fırsat vatandaş akın etti! Faiz ve ana para...
Son dakika: Tek tek açıklamalar yapıldı. Borcu olan milyonlarca kişiye son fırsat! Eskiki yapılandırmaları kaçıranlar için yeni yapılandırma kutuyu geliyor. Kredi borcundan kredi kartı borcuna, aidattan öğrenci kredisi borcuna kadar pek çok borçtan avantajlı biçimde kurtulmak muhtemel olacak. Kanun teklifinin genel esaslarını düzenleyen 1'inci maddesine göre ağırlıklı olarak 30 Nisan 2021 tarihinden önce oluşan borçlar yapılandırma kapsamında olacak. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki döneme ilişkin beyana dayalı vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları kapsamda yer alacak. Bu bağlamda yeni yapılandırmada katsayılar değişiyor.
Vergi, prim, idari para cezası, genel sağlık sigortası, öğrenci kredisini yatıramayan milyonlarca vatandaşın 200 milyarlık borcunu yapılandıran hükümet, pandemi sürecini de dikkate alarak barış elini bir daha uzattı. Vergi mükellefi için sigorta niteliğindeki matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi, çek, senet, kredi borcunu ödeyenlere sicil affı ile milyonlarca vatandaş, işletme nefes alacak. İşte hem borçtan kurtaracak hem de faizsiz çıkış sağlayacak olan hamlenin detayları...
BEKLENEN GÖRÜŞME BU HAFTA
Yasa teklifi bu hafta Meclis'te görüşülerek yaşama geçirilecek ve başvurular başlayacak. Geçen yıl 3 binin üzerinde mükellefe ilişkin denetimlerde 3.5 milyar liralık vergi matrah ve vergi farkı üzerinden 68 milyon lira ceza kesildi. Yeni düzenleme ile matrah artırımı yapılan yıllar için vergi incelemesi yapılmayacak.
İŞTE SORULARLA YAPILANDIRMANIN DETAYLARI
İhtilaflı, incelemesi devam eden alacaklar için yapılan düzenleme ile alacakların Hazine'ye intikali sağlanacak. İşletmelerin bilançolarında yer alan kıymetler için yeniden değerleme olanağı sağlanarak bilançolarda güncel değerleri ile yer alması, gerçeği yansıtması sağlanacak. Yasa teklifinde sağlanan kolaylıklar ve merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:
Geçen yıl yapılandırmaya başvuranlar da yararlanacak mı? Geçen yıl kasımda çıkan yasanın başvuru tarihi, ilk taksit ödeme süresi bir ay ötelenmişti. Yapılandırma süresi 1 Şubat 2021'e, ilk taksit ödemesi de marta uzatılmıştı. İlk iki taksiti ödeyenler mayıs sonuna kadar üçüncü taksiti ödeyecek. Borçlu talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecek. Böylece borç zamana yayılmış olacak. Yeni düzenlemeden yararlanabilmek için ilk iki taksitin ödenmesi gerekiyor.
Yeni düzenlemeyle yapılandırma hükümleri, taksitler değişecek mi? Ödenen taksitler için kasımdaki yasal düzenlemenin hükümleri geçerli olacak. Ödenen taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanacak. Kalan taksitlere konu alacaklar vadesinde ödenmeyen alacak kabul edilerek yeni düzenlemeye göre yapılandırılacak. Yeni düzenleme ile daha önceki yasa kapsamındaki taksitleri ödemek yerine kalan borcunu yeniden 6, 9, 12 ve 18 takside bölünebilecek.