Kredi kartı ve kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Borçlu olan vatandaşlara.... Ve son dakika netleşti!

Kredi kartı ve kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Uzun yıllar ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları kara listeye alınıyor. Kredi kartı borcu bulunup kara listeye alınan kişilerin uzun bir süre bankalarla çalışması da zor hale geliyor. Kara listeye düşenler daha sonrasında kredi kartı ve kredi kullanmak için beklemesi gerekiyor. Kredi kartı borcu ya da kredi borcu olanların borçları bir süre sonra varlık yönetim şirketlerine devroluyor. Süreç ise bundan sonra başlıyor. Borçlu vatandaşlar borçlarını varlık yönetim şirketlerine ödüyor. Süreç nasıl işliyor? İşte detaylar...