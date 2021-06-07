Kredi kartı ve kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Borçlu olan vatandaşlara.... Ve son dakika netleşti!
Milyonlarca kredi ve kredi kartı kullanan vatandaşı ilgilendiriyor. Peş peşe açıklandı ve sonunda netleşti! Kredi ve kredi kartı borcu 2-3 yıl ödenmediği için varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Bu borcu kapatmak isteyene şirketler, kişinin ve borcun durumuna göre uygun ve esnek ödeme planları yapıyor. Borcunu ödeyenler 'kara listeden' çıkıp yeniden kredi çekme imkanına sahip olabiliyor. Milyarlarca liralık kredi borcunu tahsil etme yetkisi bankalardan, varlık yönetim şirketlerine geçmiş durumda. Kronik hale gelen bu borçları şirketler, ödeme kolaylıkları sağlayarak yasalar çerçevesinde kapatmanın ve çözüm yaratmanın peşinde.
07.06.2021 08:37
- Son Güncelleme: 07.06.2021 08:37
Kredi kartı ve kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Uzun yıllar ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları kara listeye alınıyor. Kredi kartı borcu bulunup kara listeye alınan kişilerin uzun bir süre bankalarla çalışması da zor hale geliyor. Kara listeye düşenler daha sonrasında kredi kartı ve kredi kullanmak için beklemesi gerekiyor. Kredi kartı borcu ya da kredi borcu olanların borçları bir süre sonra varlık yönetim şirketlerine devroluyor. Süreç ise bundan sonra başlıyor. Borçlu vatandaşlar borçlarını varlık yönetim şirketlerine ödüyor. Süreç nasıl işliyor? İşte detaylar...
Şirketler borcu vatandaşla irtibata geçtiğinden uygun bir ödeme planı sunuyor. Ödeme planı tamamen kişinin maddi durumuna göre dizayn ediliyor. Devredilen borçlar ve yasal olarak izlenecek süreçle ilgili sorularımızı Varlık Yönetim Şirketleri Derneği'ne sorduk. İşte merak edilen soru ve cevaplar...
İndirim ve taksit imkanı sunuluyor mu?
Borca ve müşterinin ödeme gücüne göre ve BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor.
Varlık yönetim şirketlerine olan borcun ödenmesi avantajlı mı? Neden?
Bu şirketler sayesinde müşteriler daha esnek koşullarla ödeme imkanı bularak bankalardan tekrar faydalanabilecek duruma gelir. Sicillerini temizleyerek yeni kredi kullanabilir.
Borcunu ödeyen kişi, kara listeden çıkıyor mu?
Evet. Ödeme tamamlanınca ibraname ile borçlu kişi yeniden finansal özgürlüğüne kavuşuyor. Borcun kapandığına dair bildirim Kredi Kayıt Bürosu'na varlık yönetim şirketi tarafından bildiriliyor. Dolayısıyla müşteri diğer bankacılık işlemleri talepleri için bu tarihten sonra bankalarla iletişime geçebilir.