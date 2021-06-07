Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok! 36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar

Bankalar 36 ay vade ile 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunmaya devam ediyorlar. Her bankanın farklı faiz uygulamaları bulunmaktadır ve vade oranları değişiklik göstermektedir. İhtiyaç kredisi en çabuk cevap alınabilen, küçük miktarlarda harcamalar için tercih edilen bir kredidir. Bireyler genelde, acil nakit ihtiyaçları, düğün masrafları, eğitim harcamaları, sağlık harcamaları gibi zaruri ihtiyaçlar için bu krediye başvururlar.

07.06.2021 08:34 - Son Güncelleme: 21.06.2021 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





