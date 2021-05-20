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Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Asgari tutarı öderseniz...

Günümüzde milyonlarca kişi kredi kartı kullanıyor. Bazı kredi kartı sahipleri dönem borçlarını ödeyemediklerinde asgari tutar ödemesi yapıyorlar. Peki kredi kartının asgari tutarını ödemek zararlı mı? Kredi kartının asgari tutarını ödemek kredi notunu düşürür mü? İşte detaylar…

20.05.2021 16:32 - Son Güncelleme: 20.05.2021 16:32
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Asgari tutarı öderseniz...

Kredi kartı kullanımı her geçen gün artıyor. Bir kişinin çoğu zaman birden fazla kredi kartı bulunuyor. Kartların genellikle asgari kısmı ödeniyor. Bu durumun kişiye geri dönüşü nasıl olur?

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Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Asgari tutarı öderseniz...

Kredi çekecek birçok kişi kredi kartının sadece asgari ödemesinin yapılamasının kredi notunu düşüreceğini sanıyor. Asgari ödeme tutarının zamanında ödenmesinin kredi notu üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Fakat kredi kartının sadece asgari kısmının ödenmesinun borcun bitmesine katkısı olmuyor. 1 TL'de olsa fazla ödenmesinde yarar var.

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Asgari tutarı öderseniz...

Pandemi döneminde kredi kullanımında da artış görüldü. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kredi notunun kaç olduğunu ve notu nasıl yükseltebileceklerini araştıyor. Birçok kişinin bilmediği ya da yanlış bildiği gerçekler bu noktada ortaya çıkıyor.

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Asgari tutarı öderseniz...

Var olan kredilerinizi ya da kredi kartınızın ödemelerini düzenli bir şeklide yapmadınız ve kredi notunuz düştü. Düzenli ödemenizin ardından ne kaadar süre geçince kredi notunuz düzelmeye başlar? Kredi ve kredi kartı borcunuz var, hangisini ödememeniz kredi notunuzu daha az etkiler? İki kredi kartınızdan birini kapatacaksınız. Eski olan mı, yeni olan mı? Kredi notunu etkileyen pek çok konu bulunuyor.

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Asgari tutarı öderseniz...

Adım adım ilerleyerek kredi notunuzu yükseltebilir ve bankalardan daha kolay kredi kullanabilirsiniz.