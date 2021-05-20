Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Asgari tutarı öderseniz...

Var olan kredilerinizi ya da kredi kartınızın ödemelerini düzenli bir şeklide yapmadınız ve kredi notunuz düştü. Düzenli ödemenizin ardından ne kaadar süre geçince kredi notunuz düzelmeye başlar? Kredi ve kredi kartı borcunuz var, hangisini ödememeniz kredi notunuzu daha az etkiler? İki kredi kartınızdan birini kapatacaksınız. Eski olan mı, yeni olan mı? Kredi notunu etkileyen pek çok konu bulunuyor.

