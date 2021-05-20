Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Asgari tutarı öderseniz...
Günümüzde milyonlarca kişi kredi kartı kullanıyor. Bazı kredi kartı sahipleri dönem borçlarını ödeyemediklerinde asgari tutar ödemesi yapıyorlar. Peki kredi kartının asgari tutarını ödemek zararlı mı? Kredi kartının asgari tutarını ödemek kredi notunu düşürür mü? İşte detaylar…
Kredi çekecek birçok kişi kredi kartının sadece asgari ödemesinin yapılamasının kredi notunu düşüreceğini sanıyor. Asgari ödeme tutarının zamanında ödenmesinin kredi notu üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Fakat kredi kartının sadece asgari kısmının ödenmesinun borcun bitmesine katkısı olmuyor. 1 TL'de olsa fazla ödenmesinde yarar var.
Var olan kredilerinizi ya da kredi kartınızın ödemelerini düzenli bir şeklide yapmadınız ve kredi notunuz düştü. Düzenli ödemenizin ardından ne kaadar süre geçince kredi notunuz düzelmeye başlar? Kredi ve kredi kartı borcunuz var, hangisini ödememeniz kredi notunuzu daha az etkiler? İki kredi kartınızdan birini kapatacaksınız. Eski olan mı, yeni olan mı? Kredi notunu etkileyen pek çok konu bulunuyor.