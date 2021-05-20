188-282-376 TL taksitle ödeme! Kredi sicili bozuk olana kredi veren bankalar! Kredi almak isteyenlere müjde!

Kredi notu düşen vatandaşların kredi alması zorlaşıyor. Ancak bazı bankalar kredi sicili bozuk olan kişilere kredi verebiliyor. Bankaların kredi verirken en çok dikkat ettiği faktör kredi notu olmaktadır. Kredi notu, krediyi alan kişinin geri ödeme gücünü ve daha önce aldığı borçları ödeyip ödemediğini göstermektedir. Peki kredi sicili bozuk olana kredi veren bankalar hangileri? Bu bankalar arasında kamu bankaları ön plana çıkıyor. 188-282-376 TL taksitle geri ödeme yapılabiliyor.