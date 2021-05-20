188-282-376 TL taksitle ödeme! Kredi sicili bozuk olana kredi veren bankalar! Kredi almak isteyenlere müjde!
Kredi sicili bozuk olana kredi veren bankalar hangileri? Kredi ödemelerinde zorluk yaşayan veya kredileri takip altına alınan vatandaşların kredi notu düşmektedir. Kredi notu düşen ve kredi sicili bozulan vatandaşlara da bankalar daha zor kredi veriyor. Bazı bankalar ise hiç kredi vermeyebiliyor. Ancak kamu bankalarının bireysel temel ihtiyaç kredilerinden faydalanmak mümkün olabiliyor. İşte kredi almakta zorlananlara örnek ödeme tablosu!
20.05.2021 14:18
- Son Güncelleme: 20.05.2021 14:18
Kredi notu düşen vatandaşların kredi alması zorlaşıyor. Ancak bazı bankalar kredi sicili bozuk olan kişilere kredi verebiliyor. Bankaların kredi verirken en çok dikkat ettiği faktör kredi notu olmaktadır. Kredi notu, krediyi alan kişinin geri ödeme gücünü ve daha önce aldığı borçları ödeyip ödemediğini göstermektedir. Peki kredi sicili bozuk olana kredi veren bankalar hangileri? Bu bankalar arasında kamu bankaları ön plana çıkıyor. 188-282-376 TL taksitle geri ödeme yapılabiliyor.