Fındık fiyatları ne kadar? 3 ülke sıraya girdi! 7 Nisan Trabzon, Ordu, Giresun fındık borsalarında fındık kaç lira?
Haftanın üçüncü gününde sabah saatlerinden itibaren fındık fiyatları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Üreticiler ve alıcılar tarafından fındık fiyatlarında değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Öte yandan, ticaret borsalarında 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde yaklaşık 460 bin ton fındık işlem gördüğü bildirildi. İtalya, Fransa ve Polonya en çok fındık satılan ilk üç ülke oldu. Bu noktada üreticiler 'Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 7 Nisan Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...
07.04.2021 09:12
- Son Güncelleme: 07.04.2021 09:12
Fındık fiyatları ne kadar? Güncel fındık fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Oldukça faydalı bir yiyecek olan fındığın fiyatları da değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 7 Nisan Çarşamba Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...