Kredi kartı kullananlar dikkat! Zam geldi! Ekstreleri mutlaka kontrol edin

Özellikle pandemiyle gelirlerin düştüğü, belki de kart borcunun zamanında ödenemediği bugünlerde tepkiler daha yüksek sesle dile getiriliyor. Tüketiciler tepkide haklı ancak yasalara göre; bankaların üyelik ücreti veya aidat almasının önünde engel yok. Buna karşılık aidattan sonsuza kadar kurtulmak mümkün.