Kredi kartı kullananlar dikkat! Zam geldi! Ekstreleri mutlaka kontrol edin
Son dakika haberleri... Türkiye'de milyonlarca kişi kredi kartı kullanıyor. Her gün on milyonlarca ödeme kredi kartları aracılığı ile yapılıyor. Ancak kredi kartı aidatı yıllardır müşterilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Özellikle son günlerde ekstrelere yansıyan tutarlar vatandaşları isyan ettirmiş durumda. İşte detaylar...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor. Kredi kartı aidatları banka müşterilerinin canını sıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 100 lira civarında olan kart aidat ücretleri bu yıl 200 lirayı geçmiş durumda. Peki, kredi kartı aidatını ödemek zorunlu mu? Kredi kartı aidat ücreti geri nasıl alınır?
Özellikle pandemiyle gelirlerin düştüğü, belki de kart borcunun zamanında ödenemediği bugünlerde tepkiler daha yüksek sesle dile getiriliyor. Tüketiciler tepkide haklı ancak yasalara göre; bankaların üyelik ücreti veya aidat almasının önünde engel yok. Buna karşılık aidattan sonsuza kadar kurtulmak mümkün.