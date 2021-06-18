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Kredi kartı kullananlar dikkat! Zam geldi! Ekstreleri mutlaka kontrol edin

Son dakika haberleri... Türkiye'de milyonlarca kişi kredi kartı kullanıyor. Her gün on milyonlarca ödeme kredi kartları aracılığı ile yapılıyor. Ancak kredi kartı aidatı yıllardır müşterilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Özellikle son günlerde ekstrelere yansıyan tutarlar vatandaşları isyan ettirmiş durumda. İşte detaylar...

18.06.2021 10:51 - Son Güncelleme: 18.06.2021 11:19
Kredi kartı kullananlar dikkat! Zam geldi! Ekstreleri mutlaka kontrol edin

Daha 1-2 yıl önce 100 liranın altındaki ücretlerin iptali için mücadele veren tüketiciler, şimdi 200 lirayı aşan aidatlarla baş etmek zorunda. Ama bu masraftan tümüyle kurtulmanın yolu var!

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Zam geldi! Ekstreleri mutlaka kontrol edin

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor. Kredi kartı aidatları banka müşterilerinin canını sıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 100 lira civarında olan kart aidat ücretleri bu yıl 200 lirayı geçmiş durumda. Peki, kredi kartı aidatını ödemek zorunlu mu? Kredi kartı aidat ücreti geri nasıl alınır?

Kredi kartı kullananlar dikkat! Zam geldi! Ekstreleri mutlaka kontrol edin

Posta'nın haberine göre şikayet platformlarında sadece son 2-3 haftada bu konuda yazılmış yüzlerce tepki mesajını bulabilirsiniz. Bir banka müşterisinin yılda bir de olsa 200 lirayı aşan kart aidatı karşısında verdiği tepki ortada.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Zam geldi! Ekstreleri mutlaka kontrol edin

Özellikle pandemiyle gelirlerin düştüğü, belki de kart borcunun zamanında ödenemediği bugünlerde tepkiler daha yüksek sesle dile getiriliyor. Tüketiciler tepkide haklı ancak yasalara göre; bankaların üyelik ücreti veya aidat almasının önünde engel yok. Buna karşılık aidattan sonsuza kadar kurtulmak mümkün.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Zam geldi! Ekstreleri mutlaka kontrol edin

TÜKETİCİYİ KORUYAN DÜZENLEME
Aidat konusuna daha önce de bu köşede dikkat çekmiştim. Görünen o ki tüketiciyi koruyan hükümleri de içeren yasa halen bilinmiyor. 2014'ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu.