Emekliye son dakika zam haberi: SGK-SSK ve Bağkur'luya kazanç! 1100 TL ikramiye, 1500 TL maaş ve 1750 TL veriliyor!
Emekliye son dakika zam haberi: Ve peş peşe açıklamalar yapıldı. Bankalara şu ana kadar vaat vermeyenler, vaat süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar promosyon fiyatlarına 2021 zammı gelip gelmediğini bilmek istiyorlar. Bunun için çok rakamda araştırma yapılırken merakla beklenen açıklamalar bankalar tarafından arkasını arkasına geldi. En az bin 500 TL aylık gelire kavuşan emeklilerin maaşları bağlanır bağlanmaz en az 625 TL promosyon imkânından faydalanabiliyor. İşte yeni emekli olan vatandaşların alacağı ücretler… Türkiye'de emekli vatandaşlar son dönemlerde birçok kazanım elde etti.
Bankaların promosyon ödemelerini alabilmek için vatandaşların bankalara başvuruda bulunması gerekiyor. Özellikle emekli maaşını aldığı bankadan memnun olmayan ve banka değiştirmek isteyen emekliler hangi bankayı tercih ediyorlarsa kimlikleri ile banka şubelerine gitmeleri ve başvurularını yapmaları gerekiyor. Türkiye'de son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin taban aylıkları artarken, 3 senede bir de promosyon ve yılda 2 defa da bayram ikramiyesi imkânı tanındı. Buna ek olarak geçtiğimiz yıl 1000 TL olan bayram ikramiyeleri, 2021 yılının Ramazan bayramında 1100 TL'ye kadar yükseltildi.