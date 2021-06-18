Emekliye son dakika zam haberi: SGK-SSK ve Bağkur'luya kazanç! 1100 TL ikramiye, 1500 TL maaş ve 1750 TL veriliyor!

Bankaların promosyon ödemelerini alabilmek için vatandaşların bankalara başvuruda bulunması gerekiyor. Özellikle emekli maaşını aldığı bankadan memnun olmayan ve banka değiştirmek isteyen emekliler hangi bankayı tercih ediyorlarsa kimlikleri ile banka şubelerine gitmeleri ve başvurularını yapmaları gerekiyor. Türkiye'de son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin taban aylıkları artarken, 3 senede bir de promosyon ve yılda 2 defa da bayram ikramiyesi imkânı tanındı. Buna ek olarak geçtiğimiz yıl 1000 TL olan bayram ikramiyeleri, 2021 yılının Ramazan bayramında 1100 TL'ye kadar yükseltildi.