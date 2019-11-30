Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatsız kart imkanlarından yararlanabilirsiniz
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısının ortak derdi olan yıllık aidat ücretlerinin çözümü mümkün. Bankalar kredi kartı aidatı ödemek istemeyen müşterilerine aidatsız kart imkanları da sunuyor. Peki hangi bankalar aidatsız kredi kartı imkanı sunuyor? Hangi bankanın hangi kredi kartlarında aidat ödemesi bulunmuyor? İşte detaylar...
30.11.2019 10:25
- Son Güncelleme: 30.11.2019 10:29
İş Bankası / Maximum Kart
Maximum üye işyerlerinde yapılan alışverişlerde MaxiPuan kazanabiliyor, tek çekim ödemeleri istenildiği zaman taksitlendirebiliyor ve ödemeleri erteleyebiliyorsunuz. Maximum Kart'ın bir diğer özelliği de bankamatiklerden vadesiz hesaplara ulaşabiliyor ve bireysel bankacılık işlemleri yapabiliyor olmanız.
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