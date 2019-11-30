Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatsız kart imkanlarından yararlanabilirsiniz

İş Bankası / Maximum Kart

Maximum üye işyerlerinde yapılan alışverişlerde MaxiPuan kazanabiliyor, tek çekim ödemeleri istenildiği zaman taksitlendirebiliyor ve ödemeleri erteleyebiliyorsunuz. Maximum Kart'ın bir diğer özelliği de bankamatiklerden vadesiz hesaplara ulaşabiliyor ve bireysel bankacılık işlemleri yapabiliyor olmanız.