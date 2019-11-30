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Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatsız kart imkanlarından yararlanabilirsiniz

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısının ortak derdi olan yıllık aidat ücretlerinin çözümü mümkün. Bankalar kredi kartı aidatı ödemek istemeyen müşterilerine aidatsız kart imkanları da sunuyor. Peki hangi bankalar aidatsız kredi kartı imkanı sunuyor? Hangi bankanın hangi kredi kartlarında aidat ödemesi bulunmuyor? İşte detaylar...

30.11.2019 10:25 - Son Güncelleme: 30.11.2019 10:29
Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatsız kart imkanlarından yararlanabilirsiniz

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısının ortak derdi olan yıllık aidat ücretlerinin çözümü mümkün. Bankaların ücretsiz kredi kartları da bulunuyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatsız kart imkanlarından yararlanabilirsiniz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun çıkardığı yasaya göre, bankaların aidatsız kredi kartı sunmaları gerekiyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatsız kart imkanlarından yararlanabilirsiniz

İşte bankaların ücretsiz kredi kartları:

Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatsız kart imkanlarından yararlanabilirsiniz

Yapı Kredi Bankası / World Eko Kart
World Eko ile World üye işyeri ağında sunulan standart taksit ve Worldpuan imkanlarından faydalanabiliyorsunuz.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatsız kart imkanlarından yararlanabilirsiniz

İş Bankası / Maximum Kart
Maximum üye işyerlerinde yapılan alışverişlerde MaxiPuan kazanabiliyor, tek çekim ödemeleri istenildiği zaman taksitlendirebiliyor ve ödemeleri erteleyebiliyorsunuz. Maximum Kart'ın bir diğer özelliği de bankamatiklerden vadesiz hesaplara ulaşabiliyor ve bireysel bankacılık işlemleri yapabiliyor olmanız.

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