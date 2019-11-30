Birçok kişi bunu bilmiyor! 2019 bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın! "SGK özel ödemeleri"
SGK tarafından milyonlarca vatandaşa 'özel' ödemeler yapılmaktadır. Bunlar arasında cenaze yardımı, çeyiz parası, rapor parası, emzirme ödeneği ve doğum parası gibi ödemeler yer alıyor. Birçok kişi bu ödemelerden haberdar değil. 2019 yılı bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın. Peki, SGK özel ödemeleri nasıl alınır?
30.11.2019 10:20
- Son Güncelleme: 30.11.2019 10:20
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca vatandaşa; cenaze yardımı, çeyiz yardımı, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum parası, yaşı doldurmasına rağmen emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan sigortalılara toplu geri ödeme gibi ödemeler yapılıyor. Yıl bitmeyin bu ödemeleri almayı unutmayın. İşte detaylar...
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