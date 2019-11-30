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Birçok kişi bunu bilmiyor! 2019 bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın! "SGK özel ödemeleri"

SGK tarafından milyonlarca vatandaşa 'özel' ödemeler yapılmaktadır. Bunlar arasında cenaze yardımı, çeyiz parası, rapor parası, emzirme ödeneği ve doğum parası gibi ödemeler yer alıyor. Birçok kişi bu ödemelerden haberdar değil. 2019 yılı bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın. Peki, SGK özel ödemeleri nasıl alınır?

30.11.2019 10:20 - Son Güncelleme: 30.11.2019 10:20
Birçok kişi bunu bilmiyor! 2019 bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın! SGK özel ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca vatandaşa; cenaze yardımı, çeyiz yardımı, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum parası, yaşı doldurmasına rağmen emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan sigortalılara toplu geri ödeme gibi ödemeler yapılıyor. Yıl bitmeyin bu ödemeleri almayı unutmayın. İşte detaylar...

Birçok kişi bunu bilmiyor! 2019 bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın! SGK özel ödemeleri

Cenaze yardımı

Posta'nın haberine göre, ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli.

Birçok kişi bunu bilmiyor! 2019 bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın! SGK özel ödemeleri

Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zaman aşımı var.

Birçok kişi bunu bilmiyor! 2019 bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın! SGK özel ödemeleri

Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli

Birçok kişi bunu bilmiyor! 2019 bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın! SGK özel ödemeleri

Çeyiz için

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuğuna veriliyor.

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