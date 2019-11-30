Avrupa'nın en büyüğü ilk kez kapılarını açtı! Böyle görüntülendi
Türkiye'de 2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenlerin bakımları Avrupa'nın en büyük atölyesi olan Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezinde yapılıyor.
Türkiye'de 2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenler, vatandaşlara vakitten tasarruf ettiriyor. İlk yolcu seferini 13 Mart tarihinde 245 kilometrelik Ankara - Eskişehir hattında yapmaya başlayan Yüksek Hızlı Trenler (YHT) İstanbul, Konya ve Eskişehir'e yolcu taşımaya devam ediyor. Sefer yapmaya başladığı günden bugüne toplamda 50 milyon kilometrelik yolu geride bırakan trenlerin bakımı alanında uzman teknisyen ve mühendisler tarafından Ankara'da bulunan, TCDD Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezi'nde yapılıyor.
Yüksek Hızlı Trenlerin bakımı, onarımı ve aksam kontrolleri hakkında bilgiler veren Yüksek Hızlı Tren Bakım - Onarım Atölyesi Bakım Müdürü Bahadır Leventoğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan YHT Bakım Merkezi'nin 2017 yılında faaliyete geçtiğini, 50 bin metrekaresi kapalı 300 bin metrekare alana kurulu ve son derece modern araçlarla donatılmış bir tesis olduğunu ifade etti.
Tesiste Avrupa Standartlarında bakım hizmeti verdiklerini aktaran Leventoğlu, "Tesisimizde 40 tanesi mühendis olmak üzere 350'den fazla teknik personelle her gün 6 setimize (YHT) bakım hizmeti yapmaktayız. Tesisimize gelmeyen trenlerimiz Konya, Eskişehir veya İstanbul'da kalırsa eğer, orada bulunan teknik personelimiz bir sonraki gün için gerekli olan bakım, onarım, ikmal ve temizlik işlemini yaparak trenlerimiz yolculu servise hazırlanmakta" diye konuştu.