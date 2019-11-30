Avrupa'nın en büyüğü ilk kez kapılarını açtı! Böyle görüntülendi

Tesiste Avrupa Standartlarında bakım hizmeti verdiklerini aktaran Leventoğlu, "Tesisimizde 40 tanesi mühendis olmak üzere 350'den fazla teknik personelle her gün 6 setimize (YHT) bakım hizmeti yapmaktayız. Tesisimize gelmeyen trenlerimiz Konya, Eskişehir veya İstanbul'da kalırsa eğer, orada bulunan teknik personelimiz bir sonraki gün için gerekli olan bakım, onarım, ikmal ve temizlik işlemini yaparak trenlerimiz yolculu servise hazırlanmakta" diye konuştu.