9 ay boyunca karşılıksız para verilecek! Öğrencilere aylık 75-300 TL burs müjdesi! İşte başvuru koşulları

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren gelişme paylaşıldı. Burs veren kurumları merak eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine 9 ay boyunca ve yükseköğrenim öğrencilerine ise 8 ay boyunca burs ödemesi veriliyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs miktarını ortaöğrenim için aylık 75.00 TL ve yükseköğrenim için aylık 300.00 TL olarak açıkladı. Ayrıca yeni dönem için başvuruya dair merak edilen tüm detaylar belli oldu.