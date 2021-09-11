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Haberler Ekonomi 9 ay boyunca karşılıksız para verilecek! Öğrencilere aylık 75-300 TL burs müjdesi! İşte başvuru koşulları

9 ay boyunca karşılıksız para verilecek! Öğrencilere aylık 75-300 TL burs müjdesi! İşte başvuru koşulları

Öğrencilere aylık 75-300 TL burs müjdesi! 9 ay boyunca karşılıksız para verilecek! Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci burs imkanlarını merak ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Bu kurumlar arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü de yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, lise öğrencilerine 75 TL, üniversite öğrencilerine ise 300 TL burs ödemesi yapılacağı ifade edildi. Başvuru yapmak isteyenler başvuru koşullarını öğrenerek işlemlerini tamamlayacak.

takvim.com.tr
11.09.2021 09:36 - Son Güncelleme: 11.09.2021 21:46
Öğrencilere aylık 75-300 TL burs müjdesi! 9 ay boyunca karşılıksız para verilecek! İşte başvuru koşulları

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren gelişme paylaşıldı. Burs veren kurumları merak eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine 9 ay boyunca ve yükseköğrenim öğrencilerine ise 8 ay boyunca burs ödemesi veriliyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs miktarını ortaöğrenim için aylık 75.00 TL ve yükseköğrenim için aylık 300.00 TL olarak açıkladı. Ayrıca yeni dönem için başvuruya dair merak edilen tüm detaylar belli oldu.

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Öğrencilere aylık 75-300 TL burs müjdesi! 9 ay boyunca karşılıksız para verilecek! İşte başvuru koşulları

BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için VGM burs başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru takvimi VGM'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

Öğrencilere aylık 75-300 TL burs müjdesi! 9 ay boyunca karşılıksız para verilecek! İşte başvuru koşulları

ÖDEMENİN SÜRESİ

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

Öğrencilere aylık 75-300 TL burs müjdesi! 9 ay boyunca karşılıksız para verilecek! İşte başvuru koşulları

2020-2021 eğitim yılında burs miktarları şu şekildeydi;

Ortaöğrenim aylık: 75,00 TL

Yükseköğrenim aylık: 300,00 TL

Öğrencilere aylık 75-300 TL burs müjdesi! 9 ay boyunca karşılıksız para verilecek! İşte başvuru koşulları

KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

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