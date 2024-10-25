Kredi kartı borç yapılandırma taksitleri nasıl hesaplanır? KREDİ KARTI YAPILANDIRMA FAİZ ORANLARI 2024 | Ziraat, Vakıfbank, Halkbank...

Yeni düzenleme kapsamında bireysel kredi kartı borçları için tanınan 60 aya kadar vade imkanı 1 Kasım 2024'ten itibaren geçerli olacak. TCMB'nin 24 Ekim'de açıklayacağı akdi faiz oranları da yapılandırma sürecinin önemli bir parçası olacak. Mevcut kredi kartı borcu olan bireyler, yapılandırma kapsamında borçlarını taksitlendirerek ödeme kolaylığına kavuşacak.

Kimler Yapılandırmadan Yararlanabilir? Asgari ödeme tutarını karşılayamayan kredi kartı kullanıcıları, yapılandırmadan faydalanabilecek.

Borç yapılandırma, mevcut kredi kartı bakiyesinin tamamını kapsayacak şekilde sunulacak.

Dönem borcuna göre belirlenen faiz oranları, 60 aya kadar taksit imkanı sağlayarak ödeme yükünü hafifletecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenerek hesaplanacak ve ödeme sürecine dâhil edilecek.