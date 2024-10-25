65 yaş, evde bakım, engelli maaşı, emekli-memur maaşları, bedelli ücretleri 2025 zamlı ödeme listesi! MİLYONLARA 12 KALEMDE ARTIŞ!

Milyonlarca memur, 2024 Ocak zammını sabırsızlıkla beklerken, yapılacak artış yalnızca kamu çalışanlarının değil, memur emeklileri, özel sektör çalışanları, gençlerin bedelli askerlik ücretleri ve sosyal yardım alan vatandaşların da gelirini artıracak. Ekonomistlerin tahminleri ve Merkez Bankası'nın açıkladığı veriler, artış oranı konusunda önemli ipuçları veriyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Memur Maaşlarında Beklenen Artış



Tahminlere göre, ocak ayında memur maaşlarına yüzde 11.33 oranında zam yapılırsa en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL'den 43 bin 647 TL'ye yükselecek. Benzer şekilde, en düşük memur emeklisi maaşı da 17 bin 588 TL'den 19 bin 590 TL seviyesine çıkacak.