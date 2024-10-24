Cumhuriyet Bayramı’nda çalışanlar ne alacak? 1.5 güne 3 yevmiye

Cumhuriyetin 101'inci yılı kutlamaları için geri sayım başladı. Cumhuriyet Bayramı önümüzdeki hafta tüm yurtta kutlanacak. Bu yıl 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor.

Resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak, 29 Ekim günü de devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve devlet daireleri öğleden sonra yarım gün tatil olacak. 29 Ekim Salı günü de tam gün tatil olduğu için devlet memurları, çalışanlar ve öğrenciler 1.5 gün izin yapmış olacak.