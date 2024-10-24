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Cumhuriyet Bayramı'nda çalışanlar ne alacak? 1.5 güne 3 yevmiye

Cumhuriyet Bayramı, çalışanlara 1.5 gün tatil imkanı sunarken, bu süre yarım gün izinle 4 güne çıkarılabiliyor. Bu 1.5 günde görevleri başında olanlar ise ek ücret alıyor...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:09 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:44
Cumhuriyet Bayramı’nda çalışanlar ne alacak? 1.5 güne 3 yevmiye

Cumhuriyetin 101'inci yılı kutlamaları için geri sayım başladı. Cumhuriyet Bayramı önümüzdeki hafta tüm yurtta kutlanacak. Bu yıl 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor.

Cumhuriyet Bayramı’nda çalışanlar ne alacak? 1.5 güne 3 yevmiye

Resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak, 29 Ekim günü de devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve devlet daireleri öğleden sonra yarım gün tatil olacak. 29 Ekim Salı günü de tam gün tatil olduğu için devlet memurları, çalışanlar ve öğrenciler 1.5 gün izin yapmış olacak.

Cumhuriyet Bayramı’nda çalışanlar ne alacak? 1.5 güne 3 yevmiye

Pazartesi günü yarım gün 'yıllık izin' kullanma imkanı olan çalışanlar ise yarım gün izin doldurmaları halinde 4 gün tatil yapma imkanı bulacak. Tabii bu tarihlerde özel sektörde bazı çalışanlar görevleri başında olacak.

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