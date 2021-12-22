Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yeni dönem! Şartlar, avantajlar ne? Kaç bin lira destek verilecek?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni yılla birlikte 3 önemli gelişme yaşanacak. Devlet katkısı yüzde 30'a çıkarken, katılımcıların 1 yılda alabileceği devlet katkısının üst limiti 18 bin liraya ulaşacak. Otomatik katılım kapsamında sisteme girip cayma hakkını kullananlar ise 1 Ocak'tan itibaren yeniden sisteme katılacak. Peki kimler, ne zaman yeniden BES'li olacak. İşte tüm detaylar.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2022 yılında yeni bir dönem başlayacak. Vatandaşın birikimlerine devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılırken, brüt asgari ücretin 5 bin 4 liraya çıkmasıyla da bir katılımcının devlet katkısından yararlanacağı yıllık üst limit de 18 bin liraya yükselecek. Bir yenilik de otomatik katılım sisteminde olacak. Çalışanlara ikinci emeklilik yolunu açan otomatik katılım sisteminden çıkış yapanlar, 1 Ocak 2022'den itibaren kademeli olarak BES'e yeniden dahil edilecek.
KADEMELİ GİRİŞ OLACAK
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işyerleri çalışan sayılarına göre kademeli olarak sisteme dahil edilmişti. Sistemden çıkanların yani cayma hakkını kullananların da "bir kez 5'inci yılın sonunda" sisteme yeniden dahil edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Bu süre pek çok çalışan için 1 Ocak 2022'de doluyor. Eğer farklı bir değişiklik yapılmazsa, çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 2022'den itibaren sisteme dahil olacak. Maaşını peşin alanlar 1 Ocak'ta, maaşını çalışarak alanlar ise 1 Şubat'ta sisteme katılacak.
KİM, NE ZAMAN KATILACAK?
İşyerlerinin sisteme ilk giriş tarihi göz önüne alındığında cayma hakkını kullananların yeniden sisteme katılış tarihleri şöyle olacak:
- Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 2022,
- Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Nisan 2022,
- Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250'den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Temmuz 2022,
- Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100'den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 2023,
- Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50'den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Temmuz 2023,
- Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10'dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar en geç 1 Ocak 2024.
45 YAŞ KRİTERİ
Yeniden sisteme girişte yine 45 yaş sınırı dikkate alınacak. 2017 yılında cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların, 2022'de sisteme yeniden dahil edilebilmesi için 45 yaşını doldurmamış olması gerekecek. 2017 yılında sisteme dahil olan 45 yaşının altındaki çalışan, 2022 yılında 45 yaşını doldurmuşsa o kişi sisteme yeniden dahil edilmeyecek.
KİMLER SİSTEME DAHİL OLMUYOR?
- 45 yaşını dolduran kişiler
- Yabancı uyruklu kişiler (mavi kart sahibi olanlar hariç)
- Prim hizmet beyannamesinde 2, 7, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91 veya 92 no'lu belge türleri ile bildirilen çalışanlar (5510 sayılı Kanun'un 4/1-a bendi kapsamında sigortalı olsalar dahi sisteme dâhil edilmiyor.)