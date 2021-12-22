Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yeni dönem! Şartlar, avantajlar ne? Kaç bin lira destek verilecek?

KİM, NE ZAMAN KATILACAK?

İşyerlerinin sisteme ilk giriş tarihi göz önüne alındığında cayma hakkını kullananların yeniden sisteme katılış tarihleri şöyle olacak:

- Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 2022,

- Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Nisan 2022,

- Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250'den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Temmuz 2022,

- Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100'den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 2023,

- Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50'den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Temmuz 2023,

- Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10'dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar en geç 1 Ocak 2024.