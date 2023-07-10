Kredi faiz oranları tablosu tek tek yenilendi! Temmuz 2023 KONUT-TAŞIT-İHTİYAÇ kredisi faiz oranları belli oldu! Ziraat, Vakıf, Halkbank, Garanti...

Temmuz ayıyla birlikte kredi faiz oranlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç faiz oranlarını takip eden vatandaşlar son durumu öğrenmek istiyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu 2023? İşte son oranlar haberimizde!